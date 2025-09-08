Raphinha, figura del FC Barcelona y actualmente concentrado con la Selección de Brasil en la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, denunció que su hijo Gael fue víctima de un acto de racismo durante una visita familiar a Disneyland París.
REPUDIABLE
Raphinha, de FC Barcelona, denunció racismo contra su hijo
El delantero del FC Barcelona, Raphinha, acusó a un empleado de Disneyland París de discriminar a su hijo Gael por su color de piel.
El futbolista aseguró que uno de los trabajadores del parque mostró tener un trato más cercano con los niños de tez clara, mientras que evitó el contacto con Gael, de tez morena. “Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los chicos blancos y a mi hijo no?”, planteó el futbolista en uno de los videos que difundió en sus redes sociales.
En publicaciones posteriores, Raphinha intensificó sus críticas hacia el parque también conocido como EuroDisney. "Odio Disneyland París. Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende", fustigó. Además, calificó al empleado con términos despectivos y volvió a señalar que el parque no garantiza un trato igualitario para todos los niños.
La pareja de Raphinha también mostró su enojo
La esposa del jugador, Taia Belloli, también narró lo sucedido. Según su testimonio, estuvo presente cuando ocurrió la situación y observó cómo el trabajador tomó de las manos a otra niña para evitar cualquier contacto con Gael, según informó el medio español Sport. Luego, agregó, que se alejó con la niña dejando en evidencia la diferencia en el trato.
En otro video, la familia de Gael expone una nueva escena en la que el niño intenta otra vez obtener el saludo de la ardilla, siendo nuevamente desatendido. En la siguiente grabación, se observa al pequeño en brazos de un familiar, colocado de manera evidente frente al trabajador del parque temático, pero la reacción vuelve a ser negativa.
El episodio generó una ola de reacciones en línea, amplificadas por la enorme popularidad del futbolista y su familia, que suman casi 16 millones de seguidores en Instagram.
