Raphinha, de FC Barcelona, denunció racismo contra su hijo

En otro video, la familia de Gael expone una nueva escena en la que el niño intenta otra vez obtener el saludo de la ardilla, siendo nuevamente desatendido. En la siguiente grabación, se observa al pequeño en brazos de un familiar, colocado de manera evidente frente al trabajador del parque temático, pero la reacción vuelve a ser negativa.

El episodio generó una ola de reacciones en línea, amplificadas por la enorme popularidad del futbolista y su familia, que suman casi 16 millones de seguidores en Instagram.

image Raphinha y su familia.

