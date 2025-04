Raphinha descendió a la locura en Barcelona pero no habrá sanción

En los videos, que luego se difundieron rápidamente en redes sociales, se puede ver a Raphinha manteniendo en una acalorada discusión con el capitán del equipo, generando una escena de notoria tensión al abandonar el campo de juego.

Se va a por el árbitro habiendo acabado ya el partido. Le intenta parar su entrenador y sigue. Le intenta parar su capitán y sigue. Pero nadie dirá nada.



pic.twitter.com/jTkBIccPzi — gam (@mbagamdre) April 6, 2025

Marc-André ter Stegen, quien sigue recuperándose de una rotura de ligamentos en su rodilla, intentó intervenir para calmar al brasileño, pero no aceptó el intento de conciliación y en varias ocasiones llegó a empujar al guardameta alemán.

Antes de dirigirse al vestuario, el atacante de la selección de Brasil también tuvo un enfrentamiento con uno de los jueces de lína, a quien increpó visiblemente exaltado. "¡Tú a mí no me mandas callar, no me mandas callar!", exclamó el brasileño. Poco después, añadió: "¡Eres un maleducado!", dejando clara su indignación por lo que consideró un trato desfavorable hacia el conjunto culé.

Aún así, trascendió que no habrá una sanción ejempificadora para Raphinha, ya que el cuerpo arbitral no notificó el accionar del delantero en el acta.