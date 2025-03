Insólito: Los argentinos se confundieron a Raphinha con Rafinha y llovió racismo

En la captura que realizó el propio jugador y que publicó en su Instagram (@rafinha_meia7), se alcanzan leer mensajes como: "Mucho bla bla se comieron...","4-1 Rafinha que pasó" y "Poné a Rafinha la puta que te parió". Esto dos últimos mensajes demuestran la confusión a la hora de escribir el sobrenombre del delantero del Barcelona.

El propio jugador expresó en la Instagram Storie: "Oh no los argentinos todos insultándome después de la mierda que dijiste", taggeando al Raphinha en cuestión.

El descargo de Rafinha

En declaraciones exclusivas a geglobo, Rafinha dio su mirada luego de recibir tantas ofensas y de una oleada de ciberbullying.

"No entendía por qué había mensajes, leí algunos y desgraciadamente había racismo, gente llamándome mono, ese tipo de cosas. Algo por lo que nunca pasé en mi carrera, estoy pasando ahora. La mayoría son así, incluso los borré. Hemos visto muchos casos de argentinos con brasileños, piensan que es 'normal', y no hay nada de normal en ello. Publiqué en tono de broma, pero los mensajes son serios. Si hay algo más, tendremos que tomar medidas", sostuvo el ex mediocampista con pasado en Bayern Munich. Y añadió:

Inmediatamente después del partido empezaron a enviar mensajes. Confundieron a los Rafinhas. Cuando jugaba, también provocaba un poco, pero trataba de resolverlo y hacer algo en la cancha, para no pasar por eso. Debe estar recibiendo muchos más mensajes, pero no es culpa mía, ¿verdad? Él fue quien habló y debería asumir la responsabilidad de su entrevista Inmediatamente después del partido empezaron a enviar mensajes. Confundieron a los Rafinhas. Cuando jugaba, también provocaba un poco, pero trataba de resolverlo y hacer algo en la cancha, para no pasar por eso. Debe estar recibiendo muchos más mensajes, pero no es culpa mía, ¿verdad? Él fue quien habló y debería asumir la responsabilidad de su entrevista

Rafinha Meia se retiró oficialmente del fútbol profesional en 2022, a sus 36 años. Como clubes centelleantes, se destaca su paso por el Fútbol Club Barcelona, el Bayern de Múnich y el Flamengo.

