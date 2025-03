Atento, Boca: El crack del Bayern Munich que se rompió los ligamentos

Los PREMIOS del Mundial de Clubes son OFICIALES:



#Boca por ser club sudamericano, recibirá US$ 15.210.000.



Fase de grupos: US$ 2.000.000 x victoria, US$ 1.000.000 x empate.



Pasar a 8vos: US$ 7.500.000.



El CAMPEÓN se llevará aproximadamente US$ 125.000.000.