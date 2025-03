Ex jugadores de Brasil durísimos con la verdeamarela

El otro que no solo criticó a la Selección de Brasil, sino que además habló bien de Lionel Scaloni fue el histórico hincha de Boca, Felipe Melo. El ex jugador de Brasil y campeón de Copa Libertadores con Palmeiras dijo:

“A los hermanos, enhorabuena gran partido, gran partido. Fue 4 a 1 pero podrían haber ganado por más, podrían haber hecho más goles, una diferencia increíble entre los dos equipos. Un equipo muy entrenado, jugadores que se conocen, que quieren jugar, pelearon cada centímetro del campo y otro equipo que… Difícil hablar. Hicieron un grandísimo partido”. Eso dijo Felipe Melo, que disputó el Mundial de 2010 con Brasil.

Por último, el que opinó y además mató a Raphinha fue Marcelinho Carioca, ex jugador de la Selección de Brasil. Esta vez dijo: “Brasil no creó nada, fue una vergüenza”. Y no quiso decir nada más de su seleccionado, fue directamente a apuntarle al jugador del Barcelona.

“Un jovencito que no hizo nada, que no tiene ninguna historia, ¿va y habla contra los argentinos? ¡Está loco! ¿Sabe contra quién jugó hoy? Los campeones del mundo. Un equipo organizado, que trabaja la pelota. De Paul, Mac Allister, una calidad monstruosa. ¡Y sin Messi! (Raphinha) Estuvo perdido, desequilibrado, no hizo nada. Ni una gambeta”.

De esta forma dejó más expuesto a Raphinha luego de sacar pecho antes del partido y luego ni aparecer en el mismo. La mayoría de los comentarios negativos fueron contra el delantero de Barcelona, ahora habrá que ver cómo afecta su rendimiento y sus próximas convocatorias. Aunque hay que también culpar a otra persona, el entrevistador, Romario, que fue el que lo llevó a ese terreno, fue el que con sus preguntas hizo que el jugador llegara a declarar lo que dijo. Es obvio que no se iba a tirar para atrás con las preguntas del “Chapulín”, gran “odiador” de los argentinos.

