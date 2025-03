A Javier Milei le recordaron el video de su 'desinterés total' por la Selección Argentina

Embed - Javier Milei, tras la goleada por 4 a 1 de la Selección Argentina a Brasil

El día que Javier Milei declaró su “desinterés total” por la Selección Argentina

No obstante, Javier Milei había declarado en un reportaje que había concedido al canal de You Tube “Doble Mérito” que no miraba ni siquiera los mundiales de fútbol.

En ese reportaje, Milei manifestó: “Ya ni miro los mundiales” y hasta confesó acerca de la Copa América ganada por Argentina que “me enteré que ganó pero me puse contento por Messi, más que nada”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/_axmxox_/status/1904736799454327025&partner=&hide_thread=false ALERTA DE CARPETAZO



MILEI RECONOCE QUE ODIA EL FUTBOL, QUE YA NI MIRA LOS MUNDIALES Y QUE NO VIO NI LE IMPORTO LA FINAL DE LA COPA AMERICA



UNO MAS RARITO ANTI PATRIA NO TENIAN PARA VOTAR? pic.twitter.com/tbJsIn0kh2 — amo (@_axmxox_) March 26, 2025

Tampoco, Milei supo contestar cuando le preguntaron sobre el jugar "más liberal" de la Selección, ya que evidendió que desconoció a los futbolistas nacionales y que por lo tanto no podía responder.

El primer mandatario aseguró que no vio el partido final que ganó la albiceleste y ante la pregunta de los periodistas sobre si tenía "total desinterés" por la selección, contestó tajante: “Perdí el interés total”.

Más notas de Golazo24

Mundial de Clubes: Cuánto dinero podrían ganar Boca y River

Nazismo en la UEFA Nations League: Detuvieron a siete croatas

Polémica en Boca: Carlos Palacios fue a la Bresh y no volvió

Racing de Gustavo Costas hace temblar a Chiqui Tapia

Polémica en River por la pregunta sobre Hernán Berman a Marcelo Gallardo

Florencia Marco se fue de Boca pero la polémica no terminó