Polémica en Boca: Carlos Palacios fue a la Bresh y no volvió

Carlos Palacios y Ayrton Costa disfrutaron del finde libre que tuvieron en Boca pic.twitter.com/6xc2XPIzMP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 24, 2025

Luego de haber dicho presente en la Bresh de Santiago de Chile, Carlos Palacios no se presentó a los entrenamientos en Ezeiza. La ausencia del delantero, según Augusto César, no es la primera. "Antes no se filtró", llegó a decir el periodista partidario del club de la Ribera en ESPN.