A Lionel Scaloni le preguntaron por Javier Milei pero metió una finta

Scaloni, fiel a su estilo, decidió no meterse en polémicas. No opinó cuando le preguntaron sobre las SAD en su momento y en cuanto a Milei, en enero de este año había manifestado: “Lo que quiero para el país es que esté bien. Sería un atrevido si opinara de política porque no tengo ni idea. Lo que quiero es que quien esté sentado ahí lo apoyemos porque es el presidente, y hasta el último día que esté”.

Lo cierto es que el entrenador siempre le esconde a este tipo de respuestas que sabe que pueden comprometerlo.

Javier Milei, Toto Caputo, Mauricio Macri

Una vez terminado el partido, tanto Milei como Caputo y Mauricio Macri se pronunciaron en sus redes sociales.

El presidente tuiteó: "ALEGRIA NÃO TEM FIM Muchas gracias @Argentina por esta noche con tantas alegrías...!!!". Agustín Romo (Diputado de la Provincia de Buenos Aires) y Fran Fijap (uno de los que habitualmente le responde a Milei), arrobaron a Lula, mandatario de Brasil y en las antípodas políticamente hablando.

Mauricio Macri, ex presidente expresó: "Qué equipo tenemos! Felicitaciones, Scaloni, impresionante!!!"

Caputo, Ministro de Economía y confieso hincha de River, también tuiteó: "Mac Allister, Enzo y Juli son buenísimos", dijo.

