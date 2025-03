Oro por encima de los US$ 3.100 (crece la incertidumbre internacional)

Tensiones comerciales

Las tensiones internacionales no tardaron en escalar: Europa, Canadá, China y México repudiaron la ofensiva arancelaria y amenazaron con represalias, lo que abre la puerta a una guerra comercial global con consecuencias difíciles de dimensionar. La potencial desaceleración económica que podría derivarse de estas fricciones reforzó el atractivo de los activos tradicionales de refugio.

Goldman Sachs eleva su proyección para el oro a US$ 3.300

En paralelo, el banco de inversión Goldman Sachs revisó al alza su proyección para el precio del oro, ubicando su estimación para fines de 2025 en US$ 3.300, frente a los US$ 3.100 previstos anteriormente. El argumento central detrás de este ajuste se basa en una demanda más sólida de bancos centrales, especialmente asiáticos y emergentes, así como en mayores flujos hacia fondos cotizados (ETF) vinculados al metal.

De acuerdo con el informe, las entidades monetarias de Asia continuarían acumulando reservas de oro durante los próximos tres a seis años, en línea con sus objetivos de diversificación y fortalecimiento de balances. Al mismo tiempo, en un eventual escenario recesivo en EE.UU., los inversores institucionales podrían profundizar su exposición a este tipo de instrumentos, elevando aún más las cotizaciones. En una proyección más optimista, el banco incluso anticipa que el valor del oro podría alcanzar los US$ 3.680 por onza para finales del año próximo.

Metales preciosos e industriales también reaccionan

La tendencia alcista no se limitó al oro. El platino avanzó un 2,07%, hasta los US$ 989,40, mientras que la plata se disparó un 3,2%, ubicándose en US$ 35,32. Por el lado de los metales industriales, el cobre también mostró una dinámica volátil. Si bien el contrato de referencia en la Bolsa de Metales de Londres descendió un 0,7%, cerrando en US$ 9.813,48 por tonelada, en Estados Unidos los futuros cedieron un 2,3%, retrocediendo a US$ 5,12 por libra.

A pesar de la caída puntual, el cobre estadounidense llegó a tocar esta semana su máximo histórico, ante la expectativa de que los aranceles de Trump afecten la oferta disponible en el mercado norteamericano.

Más contenido en Urgente24

Revés para Caputo: FMI no confirma el monto y afirma que será "en tramos"

Insólita instalación de rumor: ¿Kevin De Bruyne a River?

Todo mal con OSDE, SancorSalud, SwissMedical: Demoran pagos a prestadores

La miniserie de Prime Video que te va a volar la cabeza con 8 episodios