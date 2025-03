Dani Alves absuelto por el TSJC y ya comienzan las repercusiones

Cabe aclarar, que La Fiscalía pedía nueve años de cárcel y la acusadora particular doce.

Finalmente, la Sección de Apelaciones, no compartió la convicción expresada por la Audiencia de Barcelona y señala que en su exposición contiene "una serie de vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias" y que"No se puede concluir que se hayan superado los estándares que exige la presunción de inocencia".

image.png

“El salto argumental que da la sentencia de instancia en este particular, situando la creencia subjetiva de la declaración de la denunciante, acotándola únicamente a la penetración vaginal inconsentida, siendo que ha resultado ser una testigo no fiable pues otras de sus muchas afirmaciones no se han verificado, elude lo que metodológicamente debió de indagarse por el tribunal de instancia, que es el contraste de esa declaración con las demás pruebas”, fue otras de las citas de la Sección de Apelaciones.

La denunciante dijo que el acto le causó "angustia y terror". Una de las amigas que estaba con ella describió cómo la víctima, de 23 años, había llorado "desconsolada".

Según la Audiencia, Alves "cogió (agarró) bruscamente" a la mujer, la tiró al suelo e, impidiendo que pudiera moverse, continuó a pesar de "que la denunciante decía que no, que se quería ir".

El exfutbolista argumentó que la mujer podría haberse ido "si hubiera querido".

El caso Dani Alves ya tiene repercusiones

La rápida viralización de la resolución del caso, generó distitnas repercusiones, muchas de ellas negativas y algunas otras, defendiendo al ex defensor del FC Barcelona.

image.png

image.png

image.png

image.png

