"Yo quiero ser como Gallardo, un líder": por qué admira Erviti al DT de River

Esa trascendencia del Muñeco en Núñez, el ex Boca la ve en distintas aristas. "Jerarquizar la camiseta, darle el valor que tiene, que no se la pone cualquiera, el esfuerzo... Me parece que, desde el River que descendió al River de hoy, que pasaron 15 años, en el medio hay un Gallardo. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Porque yo no veo en Gallardo un entrenador, veo un líder".

Erviti sobre Gallardo y su liderazgo innato: "No se aprende, está dentro de uno"

Luego, evidenció en la figura del Muñeco un modelo a seguir en un futuro como profesional. A Erviti no le alcanza con ser entrenador. Quiere algo más.

"Cuando a mí me preguntan, ¿vos te identificás como un entrenador? Yo no me quiero identificar como un simple entrenador. Hay millones de entrenadores. Yo quiero ser como Gallardo, un líder. Un tipo que marque un antes y un después en la historia de un club", cerró el ex futbolista.

image.png Gallardo y el regreso más esperado: volvió al Millonario a mediados de 2024

Le preguntaron, por último, si esa característica de liderazgo era algo que se aprendía o venía innato en algunas personas. Y Erviti respondió, una vez más, sin dudar: "Yo creo que eso no se aprende. Eso está dentro de uno".

