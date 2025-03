La lesión del Pity Martínez revive el debate sobre los 'viejos' de Gallardo

No obstante, los resultados llegaron primero que el funcionamiento para el cuadro blanquirrojo. Cinco victorias, cuatro empates y una derrota en el torneo local. Pero en el apartado de triunfos podríamos estar hablando de un número mucho menor...

image.png River 2-0 Ciudad Bolívar, el último partido del 'Millo' (19/3).

Es así que a este River le caben muchísimas críticas por su falta de circulación de pelota, la falta de frescura de 3/4 de cancha hacia adelante y la falta de creación de juego. Las críticas por parte de hinchas y del periodismo tienen los mismos cimientos: se invirtió mucho dinero y hay una involución partido a partido.

Pero también los señalamientos giran en torno a los 'viejos' que integran el plantel de Gallardo. Hablamos de:

Enzo Pérez (39)

Nacho Fernández (35)

Rodrigo Aliendro (34)

Manuel Lanzini (32)

Miguel Borja (32)

Pity Martínez tiene 31. No está en una avanzada edad para ser futbolista profesional, pero su deteriorado estado físico y su reciente paso por ligas de menor nivel lo alejan de aquella versión que supo demostrar en días gloriosos.

Quiénes son los lesionados hoy en River

Gonzalo Montiel - desgarro en el gemelo izquierdo

- desgarro en el gemelo izquierdo Matías Kranevitter - ruptura fibrilar en el cuádriceps diestro

- ruptura fibrilar en el cuádriceps diestro Gonzalo Martínez - distensión en el sóleo de la pierna izquierda

- distensión en el sóleo de la pierna izquierda Facundo Colidio - desgarro en el aductor derecho

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RenzoMPantich/status/1905020062026612829&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN Gonzalo Martínez sufrió una distensión en el soleo izquierdo. A priori, se perderá los DOS primeros partidos de la Copa Libertadores (Universitarios y Barcelona). pic.twitter.com/JowaxhQBuM — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) March 26, 2025

Las múltiples lesiones que viene sufriendo River, sumada a esta última del Pity, provocó el hartazgo del hincha. "Chau pity tmb en diciembre, esta todo roto. Basta de 'glorias' ya está. Gracias pero River es más grande y si no te da hoy en dia no te da", escribió un usuario. "Todo bien con el pity pero es un ex jugador", se descargó otro. "Afueeeeeeeera en junio el boludo este también, gracias y chau. Basta de aguantar jugadores de cristal que cobran 7 cifras verdes al año", disparó otro.