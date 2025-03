En River se arma polémica hasta por el arquero suplente (Jeremías Ledesma)

Las versiones de los periodistas de River coinciden en que el jugador está arrepentido con todo lo que se generó. "El posteo no fue absolutamente nada. Se dejaron llevar por una foto. Lo borré para evitar inconvenientes. No quise generar nada. No sé si juego, no es que me quiero ir"., habría dicho según informó Renzo Pantich.

Javier Gil Navarro de ESPN aseguró: "está apesadumbrado. No esperaba generar todo lo que se generó y por eso la borró y se quiere quedar a cumplir el contrato.".

River pagó 2.570,000 euros por el 100% de la ficha, más algunas variables y bonus, lo que termina dando 4 millones de dólares, por el ex Rosario Central. Además, tiene contrato hasta diciembre de 2028.

image.png

Entre el extenso contrato y que Franco Armani está pisando los 40 años, sería lógico que Ledesma se quede en el Millonario. Quizá hoy por hoy no tiene el lugar que busca, pero en un futuro no tan lejano podría tenerlo.

River y jornada de Copa Argentina

Este miércoles 19 de marzo, River se enfrenta a Ciudad Bolivar por los 32avos de final de la Copa Argentina. Aún no está definido quién será el arquero y surge la duda de qué hará Marcelo Gallardo luego de todo el revuelo que se generó por lo de Ledesma.

El resto del equipo, parece estar bastante cerrado. Entre las bajas en la zaga central (por lesión o convocados a sus selecciones) y las lesiones de Montiel y Colidio, todo parece indicar que el equipo será el siguiente:

Franco Armani o Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Leandro González Pirez, Federico Gattoni, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Maximiliano Meza, Franco Mastantuono; Ian Subiabre y Miguel Borja

El encuentro se disputará desde las 21:15 horas (Argentina) en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El juez principal será Sebastián Martínez y la televisación será de TyC Sports.

+ EN GOLAZO 24

ESPN: El programa del Pollo Vignolo en el ojo de la tormenta (por Boca)

Cuándo juega la Selección Argentina su amistoso a beneficio de Bahía Blanca

River: Montiel y Martínez Quarta quieren convencer a Palacios y Nico González

Bomba: Investigación en curso contra Foster Gillett por posible lavado de dinero

AFA vs Clarín: Toviggino acusó al diario por los precios para ver a la Selección