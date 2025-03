River: Montiel y Martínez Quarta quieren convencer a Palacios y Nico González

Montiel volvió "loco" a Palacios para que vuelva a River

Palacios, campeón con Gallardo en aquella primera etapa gloriosa en River, disfruta de un gran presente en el Bayer Leverkusen. Para Montiel, sin embargo, eso no es motivo suficiente como para no dejar Europa. "Me volvió loco para que vuelva", confesó el mediocampista sobre la insistencia de su amigo para regresar a Núñez. "Todos saben que a River siempre le deseo lo mejor", agregó Palacios.

Martínez Quarta se encargó de Nicolás González para ponerle la camiseta de River

El otro que ve constantes mensajes en su teléfono para sumarse al equipo de Marcelo Gallardo es Nicolás González. El delantero de la Juventus, que se inició en Argentinos Juniors pero es hincha confeso del Millonario, reveló que Lucas Martínez Quarta le escribe seguido.

Nicolás González.jpg Nicolás González, con presente en Juventus

"Es con el que más hablo. Soy muy colgado con el teléfono pero con el que más hablo es con él por la relación que tuvimos en Fiorentina. Me tira de vez en cuando para que vaya a River, yo me hago el boludo y le digo que todavía no, que un poco más adelante", señaló el futbolista.

Después, entre risas, agregó: "¿Y dónde juego acá? ¿A quién sacás?", dijo uno de los jugadores más divertidos que tiene la Scaloneta.

Cuánto salen las entradas para ver a la Selección Argentina por Eliminatorias

La Selección Argentina se mide ante Uruguay el próximo viernes 21/03 a las 20.30 hs. Luego, recibe a Brasil el martes 25/03 a las 21 hs. en el Monumental.

La Selección Argentina jugará en el Monumental

Para el encuentro ante la Verdeamarelha en cancha de River ya salieron las entradas a la venta:

Popular: $55.000 - $110.000

Popular menores: $22.000 - $44.000

Plateas Sívori y Centenario Media: $145.000 - $250.000

San Martín y Belgrano Alta: $145.000 - $350.000

San Martín y Belgrano Baja: $230.000 - $500.000

San Martín y Belgrano Media: $240.000 - $500.000

