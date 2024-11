El consejo de Walter Erviti que todo futbolista de Boca debería escuchar

Para Erviti, todo lo que da Boca pertenece al club y no al jugador

A lo largo de su carrera, vivió en carne propia la explosión de popularidad que genera el club de La Ribera. "Yo cuando jugaba en Boca no podía salir a la calle porque me volvía loco la gente. Me fui de Boca y el otro día no me conocía nadie. Riquelme se va de Boca y lo conocen en todo el mundo", reflexionó.

Para el exjugador, esta distorsión entre la fama personal y la que genera el club debe ser comprendida en su totalidad. "Para la mayoría de nosotros lo que nos da Boca es irreal: No es nuestro, es del escudo. No te lo podés apropiar. Lo tenés que entender. 'Esto me pasa porque estoy en Boca y debo respetarlo'".

Y añadió: "Si no lo ves desde ese lugar, si vos te creés que sos famoso, si te pensás que sos un crack, o que merecés el mundo porque saliste campeón, te equivocás. O si en la mala te creés que sos un desastre, que te merecés lo peor porque erraste un gol abajo del arco, también es un error. Todo eso no te pertenece. Es de Boca".

