Andrés Fassi, de ideología libertaria no descarta la política

image.png El presidente de Talleres, Andrés Fassi, alineado con Javier Milei.

Con respecto a si se ve en la política comentó: “Me sumaría a la política si me lo demanda la responsabilidad de tener que hacerlo. Me gustaría continuar en el fútbol toda mi vida. Si lo tuviera que hacer lo haría, porque no me queda otra alternativa”. Algo así dijo Javier Milei en sus comienzos en una entrevista con Fantino, y después terminó siendo Presidente de la Nación, así que atentos hasta donde llega esta simple frase del dirigente cordobés.