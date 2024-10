Pablo Toviggino cargó contra Andrés Fassi y Verón, y vaticinó una "guerra"

Pablo Toviggino se acordó de Fassi y Verón, los ausentes en la asamblea de AFA

La asamblea de AFA de la semana pasada fue un verdadero caos. No por la asamblea en sí misma, que se desarrolló en condiciones normales y sin opiniones encontradas. Allí, entre otras cosas, se decretó la suspensión de los descensos y la reelección de Tapia, quien no tuvo competidores ya que no se presentó ninguna lista opositora.