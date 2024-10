"El cepo cambiario seguirá en Argentina hasta el 2026, 2027 o el fin de los tiempos"

milei cachanosky.jpg Roberto Cachanosky, un permanente crítico de la economía libertaria

4-“La tesorería está creando una nueva bomba financiera porque la deuda que el Banco Central le pasó al tesoro está acumulando una cantidad de intereses que no figuran en el déficit fiscal. Como se pagan al final del ejercicio, no se van anotando mes por mes esas deudas. Gracias a esta contabilidad creativa tenemos un superávit que no es real”.