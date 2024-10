Llegó la encuesta favorita de Milei: Qué dice sobre el desempeño del Gobierno

No obstante, destacó que la imagen del Gobierno "ya no tiene el saldo favoravle de los primeros meses", pero remarcó que todavía se trata "de un importante acompañamiento, de prácticamente la mitad de los consultados".

En efecto, el gráfico de la evolución de la imagen muestra que las respuestas negativas continúan por encima de las positivas en las últimas 3 mediciones, aunque la brecha de 2 puntos septiembre se cerró en 1 punto en octubre, cuyo sondeo se hizo la semana pasada.

aresco-octubre-evolutivo.jpg

Otro tramo de la encuesta de Aresco es sobre las expectativas. Y es aquí donde tal vez esté la mejor noticia para Milei: no sólo se detuvo la caída de las respuesta positivas sino que además se produjo un rebote desde el piso de septiembre (38,5%) hasta el 42,7% de octubre. No obstante, las expectativas negativas no cedieron, e incluso se fortalecieron este mes.

"Desde el incio del gobierno de Milei se observa un gap importante entre la valoración presente, muy negativa, y la expectiva, que es positiva en casi la mitad. Eso había caído en los meses de agosto y septiembre, y ahora en esta encuesta no continúa esa tendencia, sino que hay un rebote, una leve recuperación", dijo Aurelio.

"A pesar de que la valoración presente es muy negativa por el ajuste, la mitad cree que puede mejorar", agregó.

aresco-octubre-expectativas.jpg

Consultado sobre qué se sostenía esa expectativa, el director de Aresco respondió: "La gente sostiene este acompañamiento porque le busca un sentido al esfuerzo que está haciendo, en el que tiene un menor poder adquisitivo. Ven variables de estabilidad, como la baja de la inflación, y aunque ven que ha generado un problema de empleo, tiene la confianza de que en algún momento esa situación también mejore.

Según Aurelio, "a partir de la esperanza, son más optimistas en la expectativas económicas para ellos en los próximos meses, aunque no tienen la certaza de cómo llegarán a ese situación".

