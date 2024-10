Rosario: Alan Funes fue condenado a cadena perpetua por un crimen de 2021

“Mis problemas con los Funes empezaron hace unos meses. Vino a verme Solange Funes (hermana del recluso). Me dijo que Alan quería que le maneje el negocio, como yo no quería, me pedía que dejara la casa. Después, vino Jorge Funes, entró a mi casa, era de mañana y me dice: ‘Gorda, Alan está tirado, no tiene quién le maneje el búnker, fijate vos si se lo podés agarrar, está como loco, dice que te va a hacer volar la gorra’”, declaró la mujer en 2021.