Hidrovía: Escala el conflicto entre Santa Fe y Nación

Como cierre, sumó que lo que también se conversa con Nación es sobre la futura concesión. "Es ahí donde también hacemos un llamado de atención y una alerta de que no podemos tener menos de lo que existe de la anterior concesión de 1993, donde estaba plasmado el dragado de 25 pies de Timbúes a Santa Fe. Al menos queremos sostener eso", comentó.

A su turno, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, subrayó la importancia de "redefinir la matriz logística". Asimismo, amplió que "Restarle potencia al esquema de la Hidrovía actual es un error, debemos mejorar el sistema Hidrovía y a su vez pensarlo en términos logísticos integrales, porque el modelo que queremos como Estado es generar cargas para navegación fluvial en todo el territorio de la provincia de Santa Fe".

image.png La secretaria de Transporte y Logística de la provincia, Renata Ghilotti, apretó el acelerador contra el Gobierno.

Del encuentro, realizado en la Bolsa de Comercio en la capital provincial, participaron también el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; los diputados provinciales Ximena García, José Corral y Mariano Cuvertino; el presidente de la entidad anfitriona, Martín Vigo Lamas; concejales; representantes del Ente Portuario de Santa Fe; de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe); y de las instituciones miembro de la Mesa de Entidades Productivas, integrada por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Sociedad Rural de Santa Fe, la Unión Industrial de Santa Fe, el Centro Comercial de Santa Fe, la Asociación de Dirigentes de Empresas de Santa Fe, la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, y la Cámara Argentina de la Construcción - Delegación Santa Fe.

Tal lo comentó Urgente24, las modificaciones que implementó el Gobierno generó malestar en todo el territorio santafesino. La presidenta del Concejo Municipal, y vicepresidenta de la mesa provincial de la UCR, Adriana "Chuchi" Molina, recordó la integración de la Región Litoral clave para revalorizar el sistema federal en el país y, a raíz de ello, desencadenó críticas a Nación.

"Esta decisión no contempla el desarrollo federal y no tiene en cuenta la posibilidad de potenciar el tramo al norte del Gran Rosario, tan necesario para descomprimir esa zona por la que sale la producción de otras 8 provincias. No incluir a la ciudad de Santa Fe en el dragado de la Hidrovía atenta contra el desarrollo de la Región Litoral", consideró.

A modo de preocupación pidió no permitir que el puerto de Santa Fe quede afuera, una vez más, del dragado que necesita. "Tenemos que alzar nuestras voces para defender los intereses de la ciudad, en representación de los vecinos y vecinas que representamos. No hacerlo implicará relegar oportunidades de progreso, de empleo genuino y de crecimiento para toda la Región Litoral y el país", exigió.

El pedido de bajar el peaje en Timbúes (pagando los barcos el mismo costo que los que llegaban hasta Puerto San Martìn) es un guiño del Gobierno a entidades como la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados.

Cuando se diseñó el canal, a mediados de los 90', no había puertos instalados en esa comuna, terminando esa sección del peaje en Puerto San Martín y subiendo de valor desde allí hacia río arriba.

