Otro mes con la gente "peor" por la inflación pero Villarruel no es la favorita

Sobre la importancia de este indicador, Catterberg insistió: “Esto debería ser una señal de preocupación para el Gobierno y para el sector del Gobierno que se encarga de medir y seguir cómo está su vinculación con la sociedad”.

“La inflación no le está pagando tanto en términos de opinión pública como si le pagó en los primeros meses”, finalizó al respecto.

La conducta de Milei

Consultado sobre el impacto en las encuestas de la conducta agresiva del Presidente y sus declaraciones públicas a veces violentas, Catterberg indicó: “Lamentablemente la sociedad argentina, o sectores de la sociedad argentina, no mencionan de forma enfática o como un motor de pérdida de confianza o de esperanza en el Gobierno el nivel de agresividad con el que la política se maneja y sobre todo con que parte de la política impulsada desde el Gobierno Nacional se maneja”.

Sobre el comportamiento del primer mandatario, analizó que “está un poco en la esencia del propio presidente y de su persona. Lamentablemente acá, y en muchos sectores del mundo, se trata no ya de buscar consensos mayoritarios sino de buscar minorías intensas, radicalizadas que te sostengan y te apoyen”.

Y agregó que “también hay una idea del Gobierno de disimular debilidad mostrándose fuerte”.

Villaruel no es la favorita

Acerca de la imagen pública de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Catterberg hizo dos distinciones: “es la dirigente política del país que más imagen positiva tiene, por encima del presidente de Milei, y también la dirigente que más o mejor diferencial de imagen tiene”.

Y en la segunda distinción hizo una diferencia importante: “Pero ese (la imagen pública) no es el único indicador que a uno le importa cuando mide opinión pública. Hay otros indicadores, por ejemplo, que es ‘quién es tu político favorito’, ‘quién es tu referente político’. Por ahí, en la política moderna actual no importa cuánta gente opina bien de vos, sino qué nivel de gente es que te sigue y considera que sos su referente. En esa pregunta, Milei está número uno, muy por encima de la vicepresidenta Villarruel. Y quien está en segunda es Cristina Kirchner, que a pesar de tener una imagen negativa muy elevada hace mucho tiempo, también en toda su carrera política sostiene un porcentaje muy alto de la sociedad que dice ‘yo me resguardo’, ‘yo me refugio’ en su figura”.

