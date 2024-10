Ricardo Quintela a Córdoba buscando al PJ alérgico a CFK

La relación entre ambos gobernadores goza de buena salud, tanto desde lo institucional como desde lo personal. Con numerosos encuentros en los últimos meses, ambos comparten un proyecto muy importante para sus respectivas provincias: el desarrollo del Corredor Bioceánico.

Cabe destacar que el alineamiento orgánico del peronismo cordobés estaría comprometido con el proyecto nacional de Juan Schiaretti. El ex gobernador y ex candidato presidencial se encuentra desarrollando la nueva identidad de un partido “del medio”, con la inclusión de un amplio abanico de dirigentes para intentar mejorar el resultado alcanzado en 2023, que lo dejó a las puertas del podio.

No obstante, el proyecto de la presidencia del PJ nacional de Quintela y el de Juan Schiaretti no supondría colisión ya que el cordobés no tiene pensado apoyarse de lleno en la estructura peronista nacional. Entre sus planes está la sumatoria de una buena porción de dirigentes que fueron excluidos por el kirchnerismo.

Schiaretti Quintela P.jpg Quintela visita al PJ en Córdoba, cuyo oficialismo está alineado con Schiaretti.

El peronismo profundo

Más allá del oficialismo provincial, Quintela tendría previsto activar tejidos peronistas profundos. Esos que no guardan relación oficial con el “partido cordobés” pero que sí mantienen conexiones extraoficiales.

Un ejemplo de ello es el dirigente de Punilla Carlos Caserio, quien supo formar parte del cuadro más influyente durante buena parte de la gestión de Alberto Fernández. Alejado del kirchnerismo duro, el ex senador tuvo que reagruparse a nivel local y ahora trabajaría para que Quintela logre el éxito partidario.

Lo propio haría el riojano con sindicatos y empresarios industriales, especialmente preocupados por el rumbo actual bajo el comando del Gobierno libertario.