Ricardo Quintela se le planta a CFK y la desafía a competir por la presidencia del PJ

Y agregó que “la única manera de lograr la unidad monolítica es a través del consenso, o por interna. No hay que temer al proceso interno, el que gana conduce y el que pierde debe acompañar”.

El plazo para presentar las listas de candidatos se vence el 19 de octubre y la elección está pautada para el 17 de noviembre. Por esa razón, el gobernador de La Rioja tiene pensado seguir caminando el país en busca de apoyos y avales para sostener su candidatura partidaria.

De todos modos, el operativo clamor por CFK no le cayó muy bien a Quintela, que sobre eso opinó: “Me extraña la situación porque estamos a dos semanas de la presentación de listas y no había nadie que aspirara a conducir el partido. Nosotros hace seis meses que venimos caminando con una propuesta nueva, que se construye desde el interior, no desde la capital”, sentenció.