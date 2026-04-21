Hidrovía: El duelo de gigantes bajo el fuego cruzado por la transparencia

image Jan De Nul y Servimagnus desmienten vínculos con capitales chinos.

Para sustentar su posición de liderazgo y despejar dudas sobre su origen, las empresas reafirmaron su identidad:

Jan De Nul es una compañía privada, de origen familiar fundada en Bélgica en al año 1849, con más de 170 años de reconocida trayectoria en más de 150 países como líderes mundiales en obras de infraestructura marítima, dragado, ingeniería civil y medio ambiente con 8500 trabajadores a nivel global y más de 500 en Argentina, donde hace aproximadamente 30 años trabaja de manera ininterrumpida. Tiene la flota de dragas privada más grande del mundo.

Por su parte, Servimagnus opera desde hace 20 años en el país, y tiene una composición accionaria 100 % de capitales privados argentinos. Además, cuenta con recursos técnicos, tecnológicos y de equipamiento propios para el desarrollo de sus operaciones habituales, habiendo ejecutado con éxito más de 50 proyectos de dragado, salvamento y remoción de restos náufragos.

Licitación de la Vía Navegable Troncal: Arranca la "Etapa 2"

El proceso se encuentra en un punto de inflexión. La competencia ya no pasa por quién cobra menos peaje (ya que hay tarifas mínimas fijadas), sino por la calidad técnica.

El avance a la Etapa 2 de la licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT) marca el inicio de la competencia real en el terreno de la ingeniería. Con la descalificación de otros competidores en el Sobre 1, el escenario queda reducido a un "duelo de gigantes" belgas: Jan De Nul y DEME Group.

Este miércoles 22 de abril de 2026, la apertura del Sobre 2 revelará las cartas técnicas que definirán el futuro de la logística argentina por los próximos 30 años.

Vale tener en cuenta que el contrato prevé una concesión de 30 años con opción a otros 30, lo que significa que el ganador de este proceso moldeará el comercio exterior argentino hasta casi finales del siglo XXI.

image Miércoles 22/04, día clave para la Vía Navegable Troncal.

A diferencia del Sobre 1, que fue puramente administrativo y financiero, el 2 es la propuesta de ejecución. La ANPYN analizará:

* Plan de Dragado: La estrategia para alcanzar y mantener las profundidades exigidas (objetivo de 39 pies en la primera fase y 42 pies a largo plazo).

* Modernización de Balizamiento: Propuestas de señalización inteligente y sistemas de monitoreo en tiempo real (Sistema SiMón).

* Capacidad de Flota: La disponibilidad inmediata de dragas de succión por arrastre y de corte, fundamentales para cumplir con los plazos de profundización.

* Sustentabilidad Ambiental: El manejo de los sedimentos y el impacto en el ecosistema del Río Paraná y el Río de la Plata.

La guerra por la Hidrovía

La controversia refleja que la Hidrovía no es solo una obra de ingeniería, sino una pieza de ajedrez político. Mientras Deme intenta forzar una descalificación por el lado de la "seguridad nacional", Jan De Nul y Servimagnus apuestan a su robustez técnica y a desmentir cualquier vínculo actual con Beijing para mantenerse como los favoritos en la carrera por el control de la salida de las exportaciones argentinas.

La Hidrovía moviliza cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales de Argentina. Cualquier demora o impugnación en este proceso impacta directamente en el ingreso de divisas y en la competitividad del comercio exterior.

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