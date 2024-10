Nicolás Occhiato reveló cuál es el verdadero objetivo de LUZU TV

Nicolás Occhiato contó cómo se financió LUZU TV

En otro tramo de la nota, Nicolás Occhiato explicó cómo fue que se financió el reconocido canal de streaming en un principio. "Siempre nuestro modelo de negocio fue apuntar a las marcas", contó.

"Nunca la monetización de YouTube, porque por la música que usamos y contenidos, casi todos los videos nuestros videos no son monetizables", explicó.





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lafabricapodc/status/1848154848610722252&partner=&hide_thread=false La idea de Luzu y el préstamo que recién terminó de pagar hace poco para poder empezar; los comienzos de un proyecto que ya es un éxito



Mirá la entrevista: https://t.co/Wds1LCuikW pic.twitter.com/dEXa2igCKV — La Fábrica Podcast (@lafabricapodc) October 21, 2024



Él recordó que tenía en cuenta que al principio "no iba a entrar un mango" porque "las marcas no iban a apostar por algo que no sabían ni lo que era". Y fue por ese motivo que decidió tomar una decisión audaz.

"Pedímos un préstamo que lo terminamos de pagar el año pasado. Vino una persona nos prestó sueldos por un año y medio y nos la jugamos toda", confesó quien actualmente comanda una de las señales más cotizadas de la industria.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Atentado a la Rural, dinero para SIDE, Firmenich, Venezuela y juicio político: agenda de confrontación

Pamela Calletti / Innovación Federal: La clave de los 2/3 por movilidad jubilatoria

Milei sueña con triunfo en la parlamentaria de 2025 pero se sufren derrotas tras un ajuste inicial

El rosarino Clan de Esteban Alvarado (rival de "Los Monos") confirma desembarco en Córdoba

Rodrigo De Paul rompió el silencio sobre los rumores de un nuevo romance : "Estoy tranquilo"