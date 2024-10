Rodolfo Suárez incendió al periodismo de Mendoza: "Sin pauta no existe"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MarianoBustos_/status/1841463740668981266&partner=&hide_thread=false Un adelanto de la entrevista a @rodysuarez que se publicará hoy a las 22 en @canalbardo Denunció extorsión de los dueños de los medios, cuestionó a los periodistas (nos peleamos un poco) y habló sobre su patrimonio. Imperdible pic.twitter.com/qdXCqVNJg1 — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) October 2, 2024

Luego, la conversación viró hacia la necesidad de una ley para controlar la pauta. En este marco, Suárez sostuvo que la misma no ha sido establecida puesto que "la política le teme a los medios".

"Vos mañana publicás cualquier cosa y andá a sacarlo después (...) Hay medios que largan cualquier bardo, cualquier cosa, y andá a sacártelo de encima eso después. Y con total impunidad, lo suben y chau, fuiste. Ni hablar eso se hace viral en las redes", sentenció Suárez.

En este marco, cabe destacar que en abril pasado el periodista Christian Sanz aseguró que MDZ, portal propiedad de Orlando Terranova Dalera, recibió más de $2 millones de pauta por día en 2023, es decir, durante la gestión de Suárez.

Soledad Martínez cruzó a Patricia Bullrich y duda de su continuidad en el PRO

En la mañana del martes (1/10) Soledad Martínez participó del envío La Casta de Laca Stream. Durante su presentación la intendenta de Vicente López tocó diversos temas, pero en particular se destacaron sus críticas hacia Patricia Bullrich por su aparición en el acto partidario de Javier Milei en Parque Lezama.

Ante la consulta sobre si la Ministra de Seguridad continúa siendo parte de Propuesta Republicana, partido el cual Martínez vicepreside, la invitada no titubeo y disparó:

Creo que si nos guiamos por sus dichos y acciones del último tiempo parece más que no, que que si. Si es del PRO, no tendría que haber estado en el acto partidario del sábado. Yo en su lugar no lo haría. Ella tiene una postura demasiado dura, muy cerrada, ella es mucho más que lo que hoy es para La Libertad Avanza Creo que si nos guiamos por sus dichos y acciones del último tiempo parece más que no, que que si. Si es del PRO, no tendría que haber estado en el acto partidario del sábado. Yo en su lugar no lo haría. Ella tiene una postura demasiado dura, muy cerrada, ella es mucho más que lo que hoy es para La Libertad Avanza

"Soy partidaria de que las discusiones se tienen que dar dentro del partido, pero la postura de patricia fue minoritaria. Podemos ayudar a la libertad avanza pero desde afuera, no desde adentro y pensar todos lo mismo", agregó.

"Ella tiene otra mirada y no fue la que ganó, pero me hubiese gustado que esté con nosotros, que siga desde PRO acompañando al Gobierno y también criticándolo cuando no estamos de acuerdo", concluyó Martínez.

Sin embargo, Bullrich no fue la única apuntada por Martínez. La ex diputada también se refirió a los recientes dichos de Diego Valenzuela, su par de Tres de Febrero, en el mismo canal de streaming, donde adelantó sus deseos de lanzarse como candidato para la Provincia de Buenos Aires en 2027:

Me parece que parte del problema que tenemos en la Argentina es que los políticos acceden a un cargo pensando en cuál van a tener después. Entonces muchos dicen 'soy intendente porque después voy a ser Gobernador y después Presidente' y así estamos, porque no gobernás y no solucionas problemas Me parece que parte del problema que tenemos en la Argentina es que los políticos acceden a un cargo pensando en cuál van a tener después. Entonces muchos dicen 'soy intendente porque después voy a ser Gobernador y después Presidente' y así estamos, porque no gobernás y no solucionas problemas

"Yo tengo hasta 2027 un compromiso con los vecinos de Vicente López, me encanta lo que estoy haciendo, espero hacerlo bien. Agarrarse a cualquier sillón no me gusta y plantearme un cargo adelante del otro tampoco, hoy no. No te podría decir", sentenció.

