La hija de Yuyito González compartió un audio íntimo de Milei: "Me dice hija"

Qué dijo Yuyito González tras la nota entre Javier Milei y Susana Giménez

Por otro lado, es preciso recordar que luego de la entrevista entre Susana Giménez y Javier Milei quien opinó al respecto de los dichos del economista fue Yuyito González, actual pareja del Presidente.

En diálogo con la diva el líder libertario sobre su vínculo con la conductora expresó: “Yo lo llamo profilaxis y lo que tratamos de hacer es que se mezclen nuestros trabajos”. “Yo tenía una idealización de ella y era todo un tema”, dijo.

“Muy fuerte, eh. La verdad les digo me toca el corazón, me toca la emoción y me toca la mente. Digo: ‘Che, qué barbaro esto. ¿No?’”, comenzó expresando en su programa Empezar el día a través de Ciudad Magazine. Y añadió: “Que lindo. Que hermoso. Y bueno aparte compartirlo con todo un país. No todo un país, varios lugares más. Esto sale por todos lados”.

Asimismo la mujer contó que sufrió “tanto bullying” no solamente vía redes sociales sino que por parte de los medios de comunicación. “De pronto todo se transformó en una toxicidad total y bueno yo lo tengo que asimilar también”, sumó al resaltar el término “tóxico”.

------------------

Más contenido en Urgente24:

El síntoma nocturno de demencia que aún no conoces

El destino del exterior barato elegido por los argentinos

Diputados convirtió en ley la Boleta Única de Papel

Mastercard se despide de sus tarjetas de crédito y lanza una nueva forma de pagar las compras

El error que seguro cometes al almacenar las papas