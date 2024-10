Diputados convirtió en ley la Boleta Única de Papel

Live Blog Post

Carrizo defendió la BUP pero pidió volver al diseño original

La diputada Carla Carrizo (UCR-CABA) defendió el sistema de Boleta Única al adjudicarle mayor "transparencia" pero mostró diferencias respecto a los cambios que introdujo el Senado al proyecto.

Puntualmente habló de la eliminación de la opción "lista completa" que permite, al marcarlo, elegir a todos los candidatos, y en todas las categorías, de un mismo partido.

"Tenemos un diseño de lista incompleta, no va a haber lista completa. El elector hoy tiene 2 opciones: puede votar todo o cortar boleta. Ahora va a tener sólo una opción: armar el rompecabezas. No está bien, le estamos dando menos no más", dijo la legisladora porteña.

"Me gusta la boleta única por su transparencia y equidad, pero no le podemos limitar la opción al elector. No fue el mejor diseño", objetó.

En esa línea, anticipó que presentará un proyecto para volver al proyecto sancionado en Diputados en primer instancia y que incluía el casillero eliminado, y advirtió que el modelo que se va a votar presentará en 2027 un "candidato a presidente y 257 partidos".

"Vamos a luchar para que se incluya el modelo de lista completa en el diseño", concluyó.