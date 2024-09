"Milei le habló al núcleo que no hace falta fidelizar; el desafío es retener el voto blando en un clima de recesión"

cristian-buttie.jpg Cristian Buttié, analista político y director de CB Consultora.

Buttié dijo que quería creer que se trataron de "errores no forzados", pero al mismo tiempo no descartó que, por el contrario, formen parte de "una estrategia de seguir manteniendo esta dicotomía y seguir fidelizando al núcleo duro, que no hace falta".

Buttié sintetizó el discurso de Milei en Parque Lezama como "llevar lo que hace en Twitter a la vida real".

"Los núcleos duros son importantes para las PASO, pero las generales y principalmete el balotaje no se ganan con los núcleos duros, se ganan perforando techos, no fidelizando pisos", dijo.

Para Buttié, el recurso "dicotómico" puede ser que le esté dando resultados a Milei "en sus evaluaciones", pero que no es lo que registran los trabajos del consultor. "Lo que nosotros observamos mes a mes es que la tendencia es negativa. No hacia arriba sino hacia abajo. Desde junio viene bajando 1 punto, 1,5, 1,3, hasta ahora, en septiembre, que bajó 4,2. Es el Presidente que más bajó en toda sudamérica, según las evaluaciones que hacemos en cada país", contó.

WhatsApp Image 2024-09-24 at 09.29.38.jpeg Milei, entre los peores valorados en el ránking de septiembre de presidentes de la región de CB Consultora.

"Es para tomar nota. La receta no está funcionando. No son épocas de campaña. Son épocas de construir puentes, no de destruirlos", dijo.

Buttié destacó que en su discurso el Presidente haya prometido que "lo único que van a venir son noticias positivas". Lo consideró deseable dado que, sostuvo, "el clima que se ha instalado es de recesión, no es un clima de crecimiento".

"Es muy importante que el Gobierno retome la iniciativa de que la economía, que al país le está yendo bien, para que eso, primero, sea transparentado en el apoyo al Presidente y después en correlación al crecimiento del país. Primero tiene que darse esa lógica, pero nunca se va a dar reforzando ese discurso dicotómico, de marcar dónde está el enemigo, porque fideliza al que no hace falta. El desafío está en pescar afuera", dijo.

