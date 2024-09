"Tóxico": El descargo de Yuyito González tras la nota de Milei con Susana Giménez

Embed - "Con Amalia tenemos una relación verdaderamente amorosa": Javier Milei a Susana Giménez



“Muy fuerte, eh. La verdad les digo me toca el corazón, me toca la emoción y me toca la mente. Digo: ‘Che, qué barbaro esto. ¿No?’”, comenzó diciendo en su programa Empezar el día a través de Ciudad Magazine. Y siguió: “Que lindo. Que hermoso. Y bueno aparte compartirlo con todo un país. No todo un país, varios lugares más. Esto sale por todos lados”.