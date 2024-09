Ahora, dice Milei que China es un buen socio comercial: antes eran "comunistas asesinos"

Como la nota fue grabada el mismo día que el INDEC difundía el dato de la pobreza en Argentina, Milei contestó en el arranque:

La pobreza no se genera en un día y no se elimina en un día. Sin embargo, tenemos buenas noticias, el piso se tocó en abril y mayo. Las jubilaciones están 10% por encima de cuando asumimos y en dólares se triplicaron. A partir de ahora, tendremos buenas noticias. La pobreza no se genera en un día y no se elimina en un día. Sin embargo, tenemos buenas noticias, el piso se tocó en abril y mayo. Las jubilaciones están 10% por encima de cuando asumimos y en dólares se triplicaron. A partir de ahora, tendremos buenas noticias.

Inmediatamente, Susana le dijo que Julio Bocca le había pedido que le preguntara al Jefe de Estado por el apoyo a la cultura.

“Es que no hay plata ¿Le dejo de dar de comer a los chicos? No voy a tomar deuda, ni subir los impuestos, ni imprimir billetes” fue la contestación.

image.png Javier Milei y Susana Giménez en el Salón Blanco

Susana Giménez y la vida como estudiante del primer mandatario.

“Tuve buen desempeño en la escuela pero era revoltoso. ¿Por què ser economista? La crisis de la tablita cambiaria del 82 me dio mucha curiosidad. Lorenzo Sigaut, ministro de Economía, diciendo el que apuesta al dólar pierde. Gente que estaba bien y al poco tiempo pasó a estar muy mal. Allí, me decidí por la economía”.

El jefe de Estado agregó:

“Luego, me apasioné en el 89 porque veía cómo remarcaban los precios y la gente se tiraba sobre la mercancía para comprarla. No lo podía entender. Abandoné el fútbol y me puse a estudiar el fenómeno de la inflación”.

La entrevistadora lo consultó a continuación sobre en qué momento decidió lanzarse a la Casa Rosada.

La única que vio que podía ser presidente fue mi hermana Karina. Cuando ingresamos al Congreso Nacional en 2021, yo no quería cobrar la dieta y mi hermana dijo de sortearla y se congregaron más de 10.000 personas para apoyarme. Allí, ella entendió que teníamos chances. Junto a Santiago Caputo, un genio superlativo, el otro vértice del triángulo de hierro, decidimos que había que ir por todo. La única que vio que podía ser presidente fue mi hermana Karina. Cuando ingresamos al Congreso Nacional en 2021, yo no quería cobrar la dieta y mi hermana dijo de sortearla y se congregaron más de 10.000 personas para apoyarme. Allí, ella entendió que teníamos chances. Junto a Santiago Caputo, un genio superlativo, el otro vértice del triángulo de hierro, decidimos que había que ir por todo.

A las 23:11, con varios minutos de entrevista en el aire, el rating había mermado unas décimas: 13,9. No se trataba de un buen número pero quedaba atrás la pesadilla de la cadena nacional desarrollada dos semanas antes, cuando el rating de la TV abierta se desplomó un 90 % en pocos minutos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1840579201826439472&partner=&hide_thread=false SUSANA LLENO DE ELOGIOS AL EMPERADOR MILEI Y A KARINA “EL JEFE”:



“QUE TIPAZO MILEI, ES BRILLANTE Y CARIÑOSO…

ME TRATO MUY BIEN Y SU HERMANA ES DIVINA.

ME RECIBIO CON FLORES Y ES UNA GRAN PERSONA…

OJALA PUEDAN RECONSTRUIR ESTE PAIS QUE ARRUINARON LOS KUKARDOS” pic.twitter.com/KcQD6KRDXq — Piti (@elpittttt) September 30, 2024

La situación sentimental de Javier Milei

“Nunca me casé, estoy en pareja con Amalia González. No creo que el amor sea una cuestión banal y no mezclo mi trabajo con mi relación con ella. Uno tiene que hacer costos y beneficios y por eso soy monógamo. Conocí a Amalia en su programa de televisión, pero entonces estaba en pareja con Fátima Flórez”.

“En el show del Luna Park interactué con Amalia y allí empezó todo. Quedé impactado. Yo tenía una idealización de ella. Eso era un problema. Cuando la conocí, descubrí que era mejor aún de lo soñado, tenemos una relación hermosa”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1840579467351134405&partner=&hide_thread=false BOMBAZO DE MILEI EN LO DE SUSANA GIMÉNEZ SOBRE SU CHINA @JMilei



"Me sorprendí muy gratamente con China, tuvimos una reunión con el Embajador y al otro día nos destrabaron el SWAP. Es un socio comercial muy interesante porque no exigen nada, solo que no los molesten. Voy a… pic.twitter.com/dv9PRHHFKR — Agarra la Pala (@agarra_pala) September 30, 2024

Susana Giménez, Milei y el bombazo de China

En el final de la nota, el presidente argentino se refirió a su participación en la Asamblea de Naciones Unidas:

“La ONU fracasó con el programa del nuevo milenio, con la agenda 2030 y ahora van por la agenda 2045 apretando a los países. No voy a aceptar esta movida socialista y les propuse abrazar las ideas de la libertad, como lo hice en Argentina, pasa lo mismo en todo el mundo”.

Más adelante, fue más específico sobre su cosmovisión del planeta.

“Decidimos ser socios de Estados Unidos e Israel, independientemente de quien gobierne esas naciones”.

Finalmente, se refirió a la relación bilateral con la República Popular China, un país al que en campaña llamó “comunista asesino”.

Me sorprendí gratamente. Nos destrabaron el swap y se trata de socios muy interesantes. No exigen nada. Simplemente, que no los molesten. Voy a viajar a China en enero próximo para la reunión de la CELAC. Me sorprendí gratamente. Nos destrabaron el swap y se trata de socios muy interesantes. No exigen nada. Simplemente, que no los molesten. Voy a viajar a China en enero próximo para la reunión de la CELAC.