El PRO pone en jaque al "scrum" que Milei creía atado

milei-cena-87.jpg La cena que Milei brindó a los diputados que defendieron el veto contra la movilidad jubilatoria.

El PRO

En primer término, es el PRO, aliado casi incondicional del oficialismo, el que en advirtió que esta vez no se plegará para sostener el veto de forma automática. Cristian Ritondo, jefe de la bancada en Diputado, avisó que no hay una decisión tomada al respecto y que, en todo caso, no es tarea de su espacio "blindar" el veto presidencial. Ritondo pidió una salida para el conflicto universitario y recordó que se votó una ley en el Congreso.