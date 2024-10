Yanina Latorre liquidó a Yuyito González y aconsejó a Javier Milei: "Salí de ahí"

Embed - BRENDA DI ALOY y Juanma Outeiro ABRIERON LA PISTA al ritmo de "Te aviso, te anuncio" de SHAKIRA

Posteriormente, Latorre procedió a apuntar contra la hija de González, Brenda Di Aloy, quien participa en el Cantando por un Sueño. En línea con su madre, la joven ha sacado a la luz los encuentros familiares con el mandatario e incluso expuso un audio de él tratándola de hija. Sobre esto, Latorre opinó categórica:

Todo me parece una paparruchada berreta que, para mí, le baja el precio a Milei. Le quita un montón de seriedad a un tipo que tiene mucha crítica opositora y no tiene una estructura política Todo me parece una paparruchada berreta que, para mí, le baja el precio a Milei. Le quita un montón de seriedad a un tipo que tiene mucha crítica opositora y no tiene una estructura política

Luego, la panelista de LAM se refirió a la previa de la participación de la influencer en el certamen de canto del pasado miércoles, donde reveló que González habría publicado en su Instagram una historia contra Susana Giménez "por no tratarla de primera dama" en la nota que le realizó a Milei, pero que terminó borrándola ante la intervención de sus hijas.

Entonces, la conductora lanzó: "¿Por qué Susana debería tratar como primera dama a Yuyito si no lo es? Es la novia de un mes del Presidente (...) ¿Qué le pasa a Yuyo González? Se pasó un país entero. No es primera dama, no hay primera dama. Es soltero el Presidente, ella no está cumpliendo funciones".

"Lo voy a volver a decir: Milei, salí de ahí, Maravilla", finalizó Latorre.

La hija de Yuyito González compartió un audio íntimo de Milei: "Me dice hija"

En la mañana del martes (01/10) dio inicio el programa Tenemos capturas en el cual forma parte Brenda Di Aloy, hija de Yuyito González, quien no tardó en hablar sobre la relación de su madre y el presidente Javier Milei. Durante la primera emisión tildaron al economista como su "padrastro" y el hecho no pasó desapercibido.

La joven reveló que luego de sus comentarios le preguntó si le había molestado algo de lo dicho al aire. Sin embargo, mediante un audio del Presidente dejó en claro que se lo tomó bien. "Hola, hija. ¿Cómo estás?", le dijo el líder libertario. "El nombre que yo ahora le doy a Javier es 'padrastro' entonces él ahora me dice 'hija' a mi", reveló.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1841501272748241018?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1841501272748241018%7Ctwgr%5E2e76dbb79674b39380f26c3578a143dedb0e4b3f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Fla-hija-yuyito-gonzalez-compartio-un-audio-intimo-milei-me-dice-hija-n586623&partner=&hide_thread=false "Ahora Javier Milei me dice hija"



Brenda Di Aloy, hija de Yuyito González, compartió un audio que le mandó Javier Milei en el que el presidente le comentó que lo hizo "quedar muy bien" durante su primer programa en el canal de streaming La Casa. pic.twitter.com/UeQYgapE5d — Corta (@somoscorta) October 2, 2024

Asimismo la artista no descartó que "en cualquier momento" el mandatario nacional se haga presente en el estudio de La Casa. Y luego dejó correr aún más el mensaje en el que aclaró: "Ahí te estuve viendo en el streaming, la verdad que estuviste muy bien. Me hiciste quedar muy bien".

Finalmente le agradeció "infinitamente" y el resto del equipo celebró su participación virtual en el ciclo que llevan adelante Mariano Angarolla y Lara López Calvo.

--------

Más contenido en Urgente24:

La ruta de las aceitunas es increíble y está en Argentina

¿Cuál es la fruta que reduce colesterol y evita placa en las arterias?

El plagio de Javier Milei en la ONU llegó a los medios internacionales