Fuego en la interna familiar de Jorge Lanata: Denuncia de las hijas, videos y audios explosivos

Respecto a estas, indicaron que faltan los certificados de autenticidad de las mismas, los cuales eran guardados por el periodista en distintas carpetas. Cabe mencionar que Lanata es un gran coleccionista de obras de arte y su patrimonio está valuado en una cifra millonaria.

Uno de los videos que está en la causa por insania de parte de las hijas de Jorge Lanata donde denuncian que Elba sustrajo varias pertenencias del mismo.



Hablan de papeles de obras de arte, cadenas de oro y otros…



MAÑANA 23:00#LaTrasnoche | #SPTV

Por otra parte, mencionaron un faltante de dinero en efectivo que se encontraba en cajones del escritorio y que rondaría entre los 35 y los u$s50 mil. Además, señalaron que los consumos de las extensiones de las tarjetas de crédito del conductor aumentaron "considerablemente" desde que éste se encuentra internado.

En la denuncia también se cita a un colaborador de Lanata, quien relató una llamativa actitud de Marcovecchio durante sus visitas al Hospital Italiano, donde el conductor de Radio Mitre se encontraba internado: "A pesar de conocer su estado de salud, le traía siempre cosas dulces como scons, lemon pie, tortas de Maru Botana. Ellas se las ponía delante para que las comiera. Le insistía para que las probara incluso cuando él decía que no".

En este contexto, la situación de Marcovecchio sumó complicaciones por la aparición de unos mensajes en los que apunta directamente contra las hijas de su esposo y evidencia su enfrentamiento.

"Jorge se levanta y las cagaría a trompadas por berretas, por conventillo. Yo no soy parte de este conventillo, yo no salgo a hablar", expresa en un mensaje donde se refiere a las críticas que Lola y Bárbara realizaron públicamente.

"Probablemente los videos sean editados"



La abogada de Elba Marcovecchio se refirió a la denuncia de las hijas de Lanata, sostuvo que su defendida está “muy angustiada y preocupada” y aseguró: “Jorge no quiere esta situación”.



En #MasVerdad con @trebuquero pic.twitter.com/hR15q7b3nt — La Nación Más (@lanacionmas) September 26, 2024

En tanto, en otra grabación se la escucha decir:

Voy a decir algo terrible, porque es la sangre de Jorge: sus hijas son malas, están demostrando que lo son. Todo este quilombo es por guita Voy a decir algo terrible, porque es la sangre de Jorge: sus hijas son malas, están demostrando que lo son. Todo este quilombo es por guita

En otra conversación se puede escuchar a Marcovecchio dialogar con Facundo Quiroga, otro de los testigos en la causa. En la misma, la letrada desea saber quién está de su lado y quien del lado de las hijas, con quienes le prohibió la comunicación. "No quiero que le cuentes nada", le pidió al hombre, a quien además prometió un puesto de trabajo en caso de que el comunicador fallezca.

Según los audios que están en mano de la Justicia, Elba fue estricta con las órdenes que dio mientras su marido se encuentra en rehabilitación. "Sara no entra mas acá. Nos tenemos que cuidar. No la llames más, la mejor estrategia es cero. No le cuentes nada de lo que pase en nuestras vidas", comenzó diciendo en referencia a Sara Stewart Brown, ex de Lanata.

"Sara va a estar diciendo que cuida a Salsa (la perra de Jorge) y yo quedo como una hija de puta", reprochó la abogada, quien además acusó a Quiroga de haberla metido en todo esto: "Me tiraste a los lobos, me vas a resolver esto porque te quedas solito".

La defensa de Elba Marcovecchio frente a la denuncia de las hijas de Jorge Lanata en su contra

Luego de conocerse la denuncia realizada por las hijas del periodista, habló en Intrusos la abogada de Marcovecchio, Guadalupe Guerrero, y enfrentó las graves acusaciones.

Primero, la abogada detalló cómo está su defendida y amiga tras tomar conocimiento de la presentación judicial en su contra: "Ella está destruida y angustiada. Primero está muy preocupada por Jorge Lanata y después por sus hijos, porque es muy agraviante lo que están diciendo de ella".

Ella tendría que estar cuidando a Jorge y tiene que estar preocupada por una contienda judicial innecesaria. Todo lo que se está diciendo es falso Ella tendría que estar cuidando a Jorge y tiene que estar preocupada por una contienda judicial innecesaria. Todo lo que se está diciendo es falso

"Es una denuncia muy grave y muy agraviante. Las cosas detalladas no son ciertas. Es difícil hacer frente a tanto daño y tanta mentira", sumó Guerrero. Y aclaró: "Elba es su legítima esposa y tiene un poder, además de directivas que el Sr Lanata le manifestó".

Las hijas de Jorge Lanata desmintieron a Yanina Latorre por el pedido de "insania" y ardió todo

Jorge Lanata atraviesa un cuadro de salud muy complicado tras el paro cardíaco que sufrió en junio. En la actualidad hay una puja entre la mujer del periodista, Elba Marcovecchio, y sus hijas Bárbara y Lola. Yanina Latorre dijo en LAM que ambas pidieron la "insania" de su papá pero hubo una desmentida.

El pasado miércoles por la noche en LAM, Yanina Latorre habló acerca del supuesto pedido de Bárbara y Lola. Según comentó la panelista, las hijas de Jorge Lanata querían declarar a su padre insano. Tras estos dichos, las dos salieron a desmentirlo todo.

La salud de Jorge Lanata: Sus hijas le piden a la Justicia LA INSANÍA del periodista

"Hay bastante lío entre Elba (Marcovecchio) y las chicas (Bárbara y Lola). Yo creo que más provocado por las chicas. Quedó expuesto que no la quieren o que les molesta, porque es la nueva mujer. Y yo creo que acá es lo que se empieza a pensar, que no tendríamos que estar hablando de esto, sobre el dinero, la herencia o los bienes de Lanata", aseguró Latorre.

"Las hijas presentaron en el Juzgado Civil número 8 la determinación de capacidad de Jorge, están pidiendo la insania de Jorge Lanata", expresó Latorre.

Sin embargo, horas después, Bárbara y Lola emitieron un mensaje en redes sociales hablando acerca de este tema.

Barbi y Lola Lanata

