Bombazo sobre la crisis de Pampita y Roberto García Moritán: "Avanza el divorcio"

Esto viene de hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas el año pasado y ella le habría dado un ultimátum. En pleno Bailando, le habría encontrado mensajes con una periodista. No sé si consumaron, es una periodista política. Pampita le dijo a Roberto 'Hasta acá', como que no vuelva a pasar. Fueron desprolijidades en el teléfono Esto viene de hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas el año pasado y ella le habría dado un ultimátum. En pleno Bailando, le habría encontrado mensajes con una periodista. No sé si consumaron, es una periodista política. Pampita le dijo a Roberto 'Hasta acá', como que no vuelva a pasar. Fueron desprolijidades en el teléfono