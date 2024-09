Habló la agente inmobiliaria acusada por Javier Milei: "Nunca me imaginé"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1838938312469299330&partner=&hide_thread=false La información es falsa y junto a mi abogado estamos demandando a la mentirosa que hizo el video. https://t.co/VquAwmeEPf — Javier Milei (@JMilei) September 25, 2024

"Es una estrategia, nunca dice que es su casa"

"No puedo creer que el Presidente haya visto el video", aseguró Karina Jacobian en diálogo con Clarín. "Yo soy agente y lo que me pasó es que los videos de las casas no pegan. Lo que hice fue romper, tengo como un look mas apendejado y me expongo. Y yo que me inmolo. Pero nunca me imaginé que el presidente me quiera demandar", se ríe, sin terminar de creer el lío que se armó.