Hidrovía: Argentina aumentó 40% en dólares el peaje internacional

El decreto elevó el costo del peaje internacional de US$ 3,06 a US$ 4,30 por Tonelada de Registro Neto (TRN). Aunque el aumento es importante, es considerablemente menor al US$ 1,92 (63%) que pretendía implementar Javier Milei. Esta disminución se debió a que el Gobierno desistió de realizar algunas obras de acondicionamiento, lo que permitió descontarle US$ 0,68 al aumento inicial.