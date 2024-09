Hidrovía: Argentina y Paraguay acordaron el pago de los US$30 millones de deuda

Ambos países acordaron reducir la deuda a partir del precio de las tarifas, que actualmente está en US$1,47 por tonelada de registro neto (TRN) para el tráfico internacional, y US$ 1,47 para el tráfico de cabotaje. Así, el valor para el período comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y el 31 de agosto de 2024, será de US$ 0,80 por TRN. Mientras que desde el 1 de septiembre y el 28 de febrero 2025, el costo será de US$ 1,20.