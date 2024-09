Sobreactuación de Javier Milei: Néstor Kirchner también tocó la campana en WS

Pero Javier Milei no es el primer Presidente argentino que encabeza ese acto: en 2006, el entonces mandatario Néstor Kirchner había hecho lo propio, acompañado su esposa y entonces senadora, Cristina Fernández; el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández; la ex ministra de Economía, Felisa Miceli; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.