A puro insulto: Yanina Latorre explotó contra Maru Botana

"Todo el mundo que estuvo cerca tuyo, tuvo una mala experiencia. Y no te defiende nadie", expresó con furia. Y siguió: "Y no quieras saber la cantidad de exempleados tuyos, compañeras tuyas de colegio y gente que cada vez que salís a la palestra o digo algo yo me escriben para contarme mierdas que no me llaman la atención porque son las mismas mierdas que yo viví con vos".