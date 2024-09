El picante cruce entre Esteban Trebucq y Juana Viale por Milei

“A los jubilados nunca les faltó como ahora ni se cagaron de hambre como ahora”, intervino el actor Alejandro “Huevo” Müller. “¿Ahora se cagan de hambre los jubilados? Sí. El año pasado también”, le retrucó Trebucq.

“Eso de echar las culpas…Por qué no se concentran ahora que pueden, que tienen todo el poder”, agregó Zylberberg. “Pero pará, no tienen todo el poder. ¿Cuántos diputados tiene? .. si no sabes no digas que tiene todo el poder. Porque si no yo me pongo a explicar el teatro, que no tengo ni idea”.

"El poder lo tiene, pero es el primer Gobierno de la historia que está en absoluta minoría en el Parlamento”, agregó Trebucq.

image.png Esteban Trebucq se cruzó con todos en la mesa de Juana Viale.

“Objetivamente, no tienen mayoría en el Congreso, pero sacaron una ley y la vetó”, disparó Diego Ramos. “Está dentro de la Constitución, ¿yo qué querés que haga? Sí”, le conestó Trebucq.

