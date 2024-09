Susana Giménez fue meme por cómo tenía el pelo en su regreso

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/norber_87/status/1838030470237376805&partner=&hide_thread=false Muy a lo Karina Milei el pelo de Susana #SusanaGimenez pic.twitter.com/bZ6fuuCgVD — Norber (@norber_87) September 23, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/YaninaLatowerOk/status/1838031043779035374&partner=&hide_thread=false Yo en el almuerzo familiar del domingo después de tomarme todo la noche anterior #SusanaGiménez #ElStreamDeSusana pic.twitter.com/HFBBw0XurA — YaniLatower (@YaninaLatowerOk) September 23, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/santiagomond_/status/1838034122767298971&partner=&hide_thread=false Que le paso en el pelo ??? Vino en moto sin casco? #SusanaGiménez pic.twitter.com/x0t1EzqXP6 — (@santiagomond_) September 23, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CamiAReinoso/status/1838035330617819558&partner=&hide_thread=false Los pelos de susana #SusanaGimenez pic.twitter.com/AwNJQYapCm — C A M I (@CamiAReinoso) September 23, 2024

Qué dijo Miguel Romano, expeluquero de Susana Giménez

En diálogo con Socios del espectáculo, Miguel Romano hizo público su disgusto tras ver cómo se mostró la diva en su regreso a la televisión a través de la pantalla de Telefe.

“La vi, es una mujer hermosa, despampanante, pero había momentos que me dolía mucho verla. Es un chico novato el que le colocó las extensiones. No sabe cómo van los pelos”, aseguró el estilista, que estuvo junto a Susana Giménez durante 51 años.





Miguel Romano contra el peluquero de Susana Giménez: "Es un traidor"



Y siguió: "Yo le colocaba extensiones con pelo de albina. Cuando le colocaba ya pensaba cómo hacerlo. Pero ayer no tenía ni forma, tiene pelos mezclados y no tiene movimientos. No sé cómo Susana se dejó hacer eso".

“Un día me dijo: ‘Miguel, quiero que te vayas a descansar’", recordó. Y sumó: "No tengo ningún egoísmo para enseñarle a la juventud cómo va el pelo. No saben un carajo. Ella es una mujer muy linda y muy dulce. Me hubiera dicho que dirija un poquito a ese idiota. No me gustó nada. Era el pelo de muñeca abandonada".

