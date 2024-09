Netflix tiene la miniserie de 8 capítulos que promete atrapar desde el primer momento

image.png Netflix estrenó la miniserie que cautivó a todos. (Foto: Netflix).

Una miniserie de Netflix que triunfa

Esta serie se llama Engaños y está basada en el libro Fool me once de Harlan Coben. La misma cuenta con tan solo ocho episodios que van a atraparte de gran manera. Tiene una trama sumamente interesante para no levantarse del sillón ni una sola vez.