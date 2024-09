El Papa Francisco contra el gobierno de Milei: "Gas pimienta" y pedidos de coimas

Por otro lado, se refirió a “una forma perversa de ver la realidad, que exalta la acumulación de riquezas como si fuera una virtud”.

“La competencia ciega por tener más y más dinero no es una fuerza creativa, sino una actitud enfermiza y un camino a la perdición. Esa conducta irresponsable, inmoral e irracional está destruyendo la creación y dividiendo a los pueblos. No dejemos de denunciarla”, exhortó.

El Papa Francisco sobre los empresarios y el "reparto"

En otro pasaje de su alocución que pareció una referencia a dichos de Milei elogiando a empresarios, Bergoglio destacó: “Reconozco que los empresarios crean puestos de trabajo y contribuyen a la prosperidad económica. Sin embargo, los frutos de la prosperidad económica no se reparten bien. Esta es una realidad evidente que, si no se modifica, va a engendrar peligros cada vez mayores".

“Si no hay políticas, buenas políticas, políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo, trabajo, un salario justo y los derechos sociales adecuados, la lógica del descarte material y el descarte humano se va a extender, dejando a su paso violencia y desolación”, auguró.

En el evento donde habló el Papa estaban representantes de movimientos sociales argentinos como Juan Grabois y el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo.

¿Corrupción en el gobierno de Milei?

El papa Francisco también relató un presunto hecho de corrupción que involucraría al gobierno de Milei, una denuncia grave aunque no precisó nombres ni fechas: “Me contaba un emprendedor internacional, que estaba haciendo en Argentina unas inversiones de extensión de eso que ellos estaban llevando adelante, que trabajan muy bien y fue un acuerdo. Fue a presentar al ministro un nuevo plan de nuevas extensiones, el ministro lo atendió muy bien y dijo ‘dejemeló, ya lo van a llamar...’”, continuó. “Al día siguiente, el secretario del ministro lo llamó, le dijo si puede pasar ‘en dos días, así le entregamos el permiso’. Pasó, le entregó los papeles y la firma...y cuando él (el emprendedor) se estaba por levantar, le dijo: ¿y para nosotros, cuánto?... ¿Y para nosotros, cuánto? La coima. El diablo entra por el bolsillo, no se olviden”.

