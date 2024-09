Los 35 minutos del papa Francisco con la CGT (antes de Sandra Pettovello)

Y agregó:

Hablamos del mundo, observó que las convulsiones del mundo no sólo son nuestra coyuntura, sino que vivimos en un mundo eternamente convulsionado. Se planteó el tema de la organización de los niños, de los jóvenes, a partir de la familia y de profundizar los lazos de comunicación con la comunidad educativa para que no sean carne del narcotráfico, que enferma a nuestros hijos, a nuestros hombres y a nuestras mujeres

Y si bien, según dos de los participantes, no se metió en los temas internos de la Argentina, si contó detalles de su reciente viaje por Asia y Oceanía, donde quedó impactado por las desigualdades que existen. Al respecto, dijo que siempre hubo tensiones sociales a lo largo de la historia, pero señaló que ahora se habían profundizado y por eso pidió a los presentes "defender la solidaridad, el trabajo y la justicia social".

El documento de la CGT y una visita que sigue en el tintero...

Además afirmó que Francisco le dijo que "si Dios quiere va a venir a la Argentina":

Él dijo que quiere venir a la Argentina, nos dijo que tiene muchas cosas, una reunión de obispos que dura mucho tiempo (el sínodo sobre sinodalidad, en octubre), que tiene un viaje a Bélgica (y Luxemburgo, del 26 al 29 de septiembre), pero que si Dios quiere va a venir a la Argentina, así que para nosotros fue una gran alegría

Francisco-2024.jpg El papa Francisco dijo que "si Dios quiere va a venir a la Argentina"...

Por último, la CGT le entregó al Pontífice una copia del documento llamado 'Agenda para un nuevo contrato social', difundido a mediados de abril, que utiliza la central obrera para debatir con otros sectores y en donde figuran propuestas de cambios en la legislación laboral, educación, política industrial, seguridad social, defensa nacional, política energética, transporte, reforma tributaria, protección del medio ambiente, reforma tributaria y seguridad, entre otros temas. El Papa prometió leerlo y darles una opinión al respecto.

"El documento es el manifiesto que venimos planteando sobre la trilogía desarrollo, producción y trabajo, que se lo presentamos como para que lo observe y si tiene la oportunidad pueda enriquecer con alguna de sus ideas y algunas de sus experiencias como para darle mayor contenido", dijo el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA).

Encuentro a solas con Sandra Pettovello

Sandra-Pettovello.jpg Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de Javier Milei, se verá con el Papa, que dio prioridad hoy a la CGT. NA

En cuanto al encuentro que el Papa tendrá mañana con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, Martínez afirmó que no se mencionó el tema y aclaró: "Es parte de su tarea como jefe de Estado. Él es un hombre que habla con todo el mundo y nos parece bárbaro que lo haga. No hay ninguna calificación política sobre esa reunión".

Cabe mencionar que Sandra Pettovello tendrá su primer encuentro a solas con el Papa después de haber participado en la visita presidencial del 14 de febrero.

Otra que viaja a Roma es Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien participará en un simposio el 20 de septiembre para conmemorar los diez años del primer encuentro mundial de movimientos populares con el Papa Francisco.

Grabois y Pettovello se encuentran en medio de una disputa judicial por el almacenamiento de alimentos en galpones, un conflicto que comenzó con la demanda de las organizaciones sociales al Ministerio de Capital Humano por la discontinuación de la entrega de alimentos a comedores y merenderos.

