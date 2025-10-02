Racing y River se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina. Desde las 18 hs., en el Estadio Gigante de Arroyito, cancha de Rosario Central, la Academia y el Millonario juegan uno de los partidos más atractivos del 2025.
River 1- Racing 0: Salas no perdonó, y un Millonario opaco fue suficiente para la Academia
En la inexorable "Ley del Ex", Maxi Salas le facturó a Racing. En un descuido de la Academia, River aprovechó bien la ventaja concedida y gana desde temprano.
20:12
Final del partido: River venció a Racing por 1 a 0
20:10
Friccionado y pausado: el final es un reflejo de la tónica que tuvo todo el partido
20:00
TARJETA ROJA EN RACING: Maravilla Martínez ve la segunda amarilla por un manotazo en la cara de Martínez Quarta
19:59
Se adicionan 14 minutos por la demora previa a causa del humo de las bengalas
19:51
El área Millonaria es una danza de agarrones: choques, sujeciones y jugadores caídos en el suelo, Racing y River se hacen sentir el rigor
19:45
Los centros llovidos son un problema para el Millonario y la Academia, cada vez que puede, pone la pelota en alto
19:37
El humo se disipa y el árbitro reanuda el partido
19:35
Se sumaron las bengalas en las tribunas y el estadio se llena de humo por completo: ya van casi 10 minutos de demora
19:27
Los inadaptados de siempre: cayeron bengalas al campo desde la tribuna, y el partido se detiene porque el arquero Cambeses no tiene visibilidad en su arco
19:22
Racing va en busca del empate y los contragolpes son una tentación para River
19:11
Comienza el 2T
18:53
Final del 1T
18:51
Por qué Juanfer Quintero no gravita en River
18:43
Los pelotazos altos son muy incómodos de defender para River: o gana Martínez y Conechny, o la Academia gana las segundas pelotas
18:39
El sector derecho de Racing es un problema y el Millonario encuentra espacios peligrosos constantemente
18:30
¡Armani le ganó el mano a mano a Maravilla! VIDEO: El delantero estuvo a punto de convertir pero el arquero puso el brazo
18:22
Gallardo abandona dogmatismos y River no presiona alto: espera y deja jugar a Racing, para que la Academia choque con sus propias limitaciones
18:10
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Salas le pone un moño a un buen contragolpe del Millonario
18:03
Comienza el partido
17:57
Maravilla Martínez vs. River: el duelo personal que tendrá el delantero con el Millonario
17:40
Maxi Salas, Juanfer Quintero, Huevo Acuña, Marcos Rojo, Agustín Almendra, Bruno Zuculini: el partido de los "ex" que le pone picante a la semifinal
17:37
VIDEO: "El que no salta es un traidor", el fuerte canto de la hinchada cuando Maxi Salas salió al campo de juego
-
Realidades opuestas: de los 4 partidos sin ganar por un lado, a las 4 victorias del otro
-
"Es una final y tenemos que ganarla": Racing llega con el cuchillo entre los dientes
-
El único antecedente de Racing vs. River por Copa Argentina: aquella semifinal de 2012
-
Equipos confirmados en Racing y River
-
TV: Dónde ver Racing vs. River por Copa Argentina
