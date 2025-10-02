urgente24
en vivo COPA ARGENTINA

River 1- Racing 0: Salas no perdonó, y un Millonario opaco fue suficiente para la Academia

Racing vs. River

Racing vs. River

@Copa_Argentina
Racing vs. River

Racing vs. River

@Copa_Argentina

En la inexorable "Ley del Ex", Maxi Salas le facturó a Racing. En un descuido de la Academia, River aprovechó bien la ventaja concedida y gana desde temprano.

2 de octubre de 2025 - 17:29

EN VIVO

Racing y River se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina. Desde las 18 hs., en el Estadio Gigante de Arroyito, cancha de Rosario Central, la Academia y el Millonario juegan uno de los partidos más atractivos del 2025.

Embed
Live Blog Post

Final del partido: River venció a Racing por 1 a 0

Live Blog Post

Friccionado y pausado: el final es un reflejo de la tónica que tuvo todo el partido

Live Blog Post

TARJETA ROJA EN RACING: Maravilla Martínez ve la segunda amarilla por un manotazo en la cara de Martínez Quarta

Live Blog Post

Se adicionan 14 minutos por la demora previa a causa del humo de las bengalas

Live Blog Post

El área Millonaria es una danza de agarrones: choques, sujeciones y jugadores caídos en el suelo, Racing y River se hacen sentir el rigor

Live Blog Post

Los centros llovidos son un problema para el Millonario y la Academia, cada vez que puede, pone la pelota en alto

Live Blog Post

El humo se disipa y el árbitro reanuda el partido

Live Blog Post

Se sumaron las bengalas en las tribunas y el estadio se llena de humo por completo: ya van casi 10 minutos de demora

Live Blog Post

Los inadaptados de siempre: cayeron bengalas al campo desde la tribuna, y el partido se detiene porque el arquero Cambeses no tiene visibilidad en su arco

Live Blog Post

Racing va en busca del empate y los contragolpes son una tentación para River

Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

Por qué Juanfer Quintero no gravita en River

La postura del Millonario es más reactiva que lo que acostumbra. Con el resultado a favor, espera un poco más los avances de Racing para atacar explotando los espacios que deja. En ese plan de transiciones y velocidad, el fútbol de Quintero se ve más damnificado, ya que tiene un estilo de juego más pausado, lento y pensante.

Live Blog Post

Los pelotazos altos son muy incómodos de defender para River: o gana Martínez y Conechny, o la Academia gana las segundas pelotas

Live Blog Post

El sector derecho de Racing es un problema y el Millonario encuentra espacios peligrosos constantemente

Live Blog Post

¡Armani le ganó el mano a mano a Maravilla! VIDEO: El delantero estuvo a punto de convertir pero el arquero puso el brazo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1973863670406152524&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Gallardo abandona dogmatismos y River no presiona alto: espera y deja jugar a Racing, para que la Academia choque con sus propias limitaciones

Live Blog Post

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Salas le pone un moño a un buen contragolpe del Millonario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1973858605016445088&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

Maravilla Martínez vs. River: el duelo personal que tendrá el delantero con el Millonario

Martínez, que se ha cansado de hacer goles, todavía no le ha hecho ninguno a River. De los cuatro equipos grandes, el Millonario es el único club al que Maravilla no le ha convertido. Esta tarde buscará romper esa racha.

Live Blog Post

Maxi Salas, Juanfer Quintero, Huevo Acuña, Marcos Rojo, Agustín Almendra, Bruno Zuculini: el partido de los "ex" que le pone picante a la semifinal

Además de lo estrictamente futbolístico y del clima espectacular que hay en las tribunas, los ojos también están puestos en varios futbolistas con pasado en Racing (y también en Boca).

Huevo Acuña, Maxi Salas y Quintero tienen todos pasado en Avellaneda. Zuculini, en River. Rojo y Almendra, en el eterno rival del Millonario.

Live Blog Post

VIDEO: "El que no salta es un traidor", el fuerte canto de la hinchada cuando Maxi Salas salió al campo de juego

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataRacingOK/status/1973846743872909646&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Realidades opuestas: de los 4 partidos sin ganar por un lado, a las 4 victorias del otro

Racing y River llegan con realidades muy diferentes. La Academia encadena cuatro victorias al hilo y un empate. No pierde desde el 31 de agosto, cuando se midió ante Unión. Por su parte, el Millonario no conoce la victoria hace cuatro partidos, y su último triunfo fue ante Estudiantes el 13 de septiembre.

Live Blog Post

"Es una final y tenemos que ganarla": Racing llega con el cuchillo entre los dientes

Facundo Mura, que será titular en la defensa de la Academia, declaró en la previa del cotejo: "Es una final y para pasar tenemos que ganarlo. Vamos en busca de los títulos, que es lo que más nos importa".

También añadió: "Con nuestras armas podemos competir en el partido y seguir avanzando. El lema que instaló Gustavo (Costas) desde que llegó al club es esta idea ganadora de competir sabiendo que vamos a ir en busca de los títulos".

"Sentimos que estamos preparados y obviamente ilusionados con seguir pasando para llegar a la final", cerró.

Live Blog Post

El único antecedente de Racing vs. River por Copa Argentina: aquella semifinal de 2012

La única vez que se midieron Racing y River en este certamen federal fue en la semifinal de 2012. Tras el 0-0 en los 90 minutos, todo se definió en los penales. En el último disparo, Sebastián Saja atajó el penal y la Academia avanzó a la final. Allí caería con Boca, que se consagraría campeón.

Live Blog Post

Equipos confirmados en Racing y River

Racing: Cambeses; Mura, Pardo, Colombo, Rojas; Zuculini, Almendra, Solari; Martínez, Conechny

River: Armani; Montiel, Martínez Quarta, River, Acuña; Castaño, Portillo, Galoppo, Quintero; Colidio, Salas

Live Blog Post

TV: Dónde ver Racing vs. River por Copa Argentina

El partido por Copa Argentina se transmite por la señal TyC Sports.

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES