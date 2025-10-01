En River también podría haber repudio a Lionel Scaloni (y Chiqui Tapia)

Esteban Edul en ESPN F12, aseguró que desde que asumió en AFA, las selecciones nacionales son prioridad y por eso mismo, el volante del club de la Ribera, viajará con el combinado Albiceleste.

Por esto, es altamente probable que Leandro Paredes se pierda el partido ante Barracas Central programado para el sábado 11 de octubre desde las 14:30 horas.

Pero ojo porque Boca podría no ser el único perjudicado. Ayer martes 30 de septiembre, el periodista Maximiliano Grillo aseguró: "Lautaro Rivero en el radar de la Selección Argentina".

image

El central zurdo, se convirtió en el más confiable del Millonario en el último tiempo y será interesante ver si es efectivamente convocado para la doble fecha de octubre o no.

Cabe recordar que la Scaloneta, disputará sus siguientes partidos el 10/10 vs Venezuela en Miami (Hard Rock Stadium) y el 13/10 vs Puerto Rico en Chicago (Soldier Field).

Continuidad de Boca y River

A pesar de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores, River Plate sigue teniendo dos competencias y disputará los cuartos de final de Copa Argentina mañana 2 de octubre desde las 18 horas en el Gigante de Arroyito ante Racing Club.

En cuanto al Torneo Clausura de la Liga Profesional, el próximo encuentro para los de Marcelo Gallardo, será el domingo 5 de octubre, también en Rosario debido a que se cruzará con Rosario Central por un partido importante en lo que respecta a la tabla anual y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Boca, también mira de reojo la tabla anual y buscará volver a la victoria luego de dos partidos cuando enfrente a Newell´s Old Boys de Rosario el domingo 5 de octubre desde las 19 horas en la Bombonera.

Embed

Hay expectativa por Miguel Ángel Russo. Aún no se sabe si estará en el banco o si quien seguirá como DT principal de manera momentánea, es Claudio Úbeda.

+ EN GOLAZO 24

Marcelo Moretti desafía el estado de acefalia y pelea para volver a la presidencia de San Lorenzo

En River hablan de una fuerte decisión de Marcelo Gallardo con el plantel

Racing vs. River, por un lugar en semifinales: horario, TV y probables formaciones

Polémica en Racing Club: Diego Milito está expuesto ante Gustavo Costas

Recrudece la interna en Boca: Diego Lajst cruzó a Doble Amarilla

Boca: Todos contra Agustín Marchesín y Mariano Closs echa nafta