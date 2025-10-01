En River hablan de una fuerte decisión de Marcelo Gallardo con el plantel

Mañana, jueves 2 de octubre, la Banda se medirá con Racing Club de Avellaneda, y todo indica que Gallardo tomó una decisión importante respecto a su plantel.

Según informó el periodista de AZZ, Renzo Pantich, el Millonario viajará en micro a Rosario en la previa del partido contra la Academia.

El viernes, después del encuentro, el equipo regresará a Cardales y, el sábado, volverá a trasladarse por la misma vía, ya que el domingo 5 de octubre enfrentará a Rosario Central por el Clausura.

El periodista aclaró: "generalmente River viajaba en vuelo charter. Lo que va a hacer el Técnico de River es hacerle morder el polvo un poquito a los jugadores".

River vs Racing (y más)

Poco a poco se van conociendo los nombres que utilizarán Marcelo Gallardo y Gustavo Costas como titulares para el partido de mañana 2 de octubre.

Dicho éncuentro, será en el Gigante de Arroyito de Rosario desde las 18 horas.

Claro está que Racing llega mejor anímicamente que River, básicamente por haber conseguido el pasaje a las semifinales de la Copa Libertadores (instancia en la que jugará ante Flamengo).

El juez del encuentro, será Hernán Mastrángelo y está en la mira de ambos lados. En la Academia acusan que es hincha del Millonario y en Núñez dicen haber sido perjudicados en algunas ocasiones por él.

Posibles formaciones

River:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Miguel Borja o Facundo Colidio o Nacho Fernández. DT: Marcelo Gallardo.

Racing:

Facundo Cambeses, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari o Duván Vergara; Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Cada vez falta menos para lo que muchos denominaron el partido del "morbo" por lo que implica la presencia de Maximiliano Salas en el conjunto Millonario y todo lo que implicó su salida de la Academia.

