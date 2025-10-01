River Plate de Marcelo Gallardo acumula cuatro derrotas consecutivas y, entre esos malos resultados, quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Palmeiras. El entrenador, consciente de la situación, habría tomado una fuerte decisión de cara al partido frente a Racing Club.
"MORDER EL POLVO"
En River hablan de una fuerte decisión de Marcelo Gallardo con el plantel
Cuentan que Marcelo Gallardo habría tomado una fuerte decisión para con los jugadores de River Plate.
El Millonario se medirá con la Academia por los cuartos de final de la Copa Argentina, y el Muñeco entiende que ha llegado el momento de evitar que sus futbolistas caigan en la comodidad o se sientan “aburguesados”.
La decisión de Marcelo Gallardo
Son semanas complicadas para River Plate de Marcelo Gallardo, y en eso no hay discusión.
Además de quedar eliminado de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, el club de Núñez acumula dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Mañana, jueves 2 de octubre, la Banda se medirá con Racing Club de Avellaneda, y todo indica que Gallardo tomó una decisión importante respecto a su plantel.
Según informó el periodista de AZZ, Renzo Pantich, el Millonario viajará en micro a Rosario en la previa del partido contra la Academia.
El viernes, después del encuentro, el equipo regresará a Cardales y, el sábado, volverá a trasladarse por la misma vía, ya que el domingo 5 de octubre enfrentará a Rosario Central por el Clausura.
El periodista aclaró: "generalmente River viajaba en vuelo charter. Lo que va a hacer el Técnico de River es hacerle morder el polvo un poquito a los jugadores".
River vs Racing (y más)
Poco a poco se van conociendo los nombres que utilizarán Marcelo Gallardo y Gustavo Costas como titulares para el partido de mañana 2 de octubre.
Dicho éncuentro, será en el Gigante de Arroyito de Rosario desde las 18 horas.
Claro está que Racing llega mejor anímicamente que River, básicamente por haber conseguido el pasaje a las semifinales de la Copa Libertadores (instancia en la que jugará ante Flamengo).
El juez del encuentro, será Hernán Mastrángelo y está en la mira de ambos lados. En la Academia acusan que es hincha del Millonario y en Núñez dicen haber sido perjudicados en algunas ocasiones por él.
Posibles formaciones
River:
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Miguel Borja o Facundo Colidio o Nacho Fernández. DT: Marcelo Gallardo.
Racing:
Facundo Cambeses, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari o Duván Vergara; Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.
Cada vez falta menos para lo que muchos denominaron el partido del "morbo" por lo que implica la presencia de Maximiliano Salas en el conjunto Millonario y todo lo que implicó su salida de la Academia.
