La gala de los Martín Fierro tuvo de todo, pero lo más fuerte no pasó en el Hilton sino afuera: Fernanda Iglesias quedó afuera de la mesa de su exprograma y lo contó sin filtro. Del otro lado, Ángel de Brito fue tajante con una frase que dejó claro que la pelea ya no es solo televisiva.
LLANTO EN VIVO
Tras los Martín Fierro, Fernanda Iglesias fulminó a Ángel de Brito: "Me traicionó"
Después de que Ángel de Brito ninguneara a Fernanda Iglesias en los Martín Fierro, ella respondió sin filtro al conductor: ¿amistad rota o ajuste de cuentas?
"No la hubiese invitado": el comentario de Ángel de Brito que rompió todo
En la previa de la ceremonia, desde Puro Show (eltrece), Carolina Molinari recorrió las habitaciones del Hilton y se cruzó con Ángel de Brito. La cronista le comentó que Iglesias había dicho que merecía un lugar en la mesa de LAM, pero la respuesta del conductor fue tajante: "Es su opinión, no la mía. Yo no la hubiese invitado, menos si me lo hubiese pedido. Que me suelte un poco".
Con esa declaración, De Brito esta vez no marcó distancia: directamente le cerró la puerta. Y lo hizo frente a cámaras, sin anestesia. Iglesias, que ya venía cargando bronca, lo vio en vivo y no se calló: "¿Por qué a Ángel le gusta hacerme daño?", preguntó en pleno aire.
Lo que siguió fue un desahogo en tiempo real: recordó que la habían bajado del programa, que quedó "separada y con dos hijos" y que, además, sintió que la ningunearon con ofertas que ella definió como "chauchas y palitos". Era el relato de alguien que se sintió desplazada por gente que consideraba propia.
Mientras LAM celebraba las nominaciones y la alfombra roja, una de sus excaras hablaba de traición y dolor. En esa tensión se entiende por qué la pelea trasciende lo laboral. Lo que Iglesias siente es la decepción de que alguien que consideraba amigo la expusiera y la dejara afuera.
El desahogo de Fernanda Iglesias en vivo
Iglesias dejó claro que la bronca no es solo con De Brito, sino también con sus excompañeras y al "bardeo constante" después de su salida. "Me dejaron sin trabajo, me siguieron bardeando y yo tuve que salir a defenderme. ¿Por qué me quieren hacer daño?", preguntó frente a sus colegas en Puro Show. Nadie tuvo una respuesta clara.
La periodista también contó que lo llamó a De Brito a comienzos de año para aclarar las cosas y que en ese momento parecía todo bien. Pero después, según ella, él siguió con las mismas actitudes. "Un día me di cuenta que no era mi amigo, porque me hacía cosas que no eran de amigos", remarcó.
Lo más duro fue cuando, casi quebrada, dijo: "No voy al psicólogo, me descargo acá. Ángel fue mi amigo y vivimos cosas importantes. Entonces le pido que se alegre por mí, si es una persona de bien, que no me siga bardeando ni ensuciando". Esa confesión muestra lo que la tele suele ocultar: el límite entre lo privado y lo mediático es cada vez más difuso.
Hoy Iglesias es panelista en Puro Show, pero sigue sintiendo que la sombra de LAM la persigue. Y en el medio, el público consume esa herida como parte del espectáculo. Él pide que lo "suelt(e)". Ella pide que dejen de lastimarla. Entre esas dos frases se juega algo más que un escándalo: la forma en que la televisión argentina usa la intimidad como material de prime time.
