Tras los Martín Fierro, Fernanda Iglesias fulminó a Ángel de Brito: "Me traicionó"

Mientras LAM celebraba las nominaciones y la alfombra roja, una de sus excaras hablaba de traición y dolor. En esa tensión se entiende por qué la pelea trasciende lo laboral. Lo que Iglesias siente es la decepción de que alguien que consideraba amigo la expusiera y la dejara afuera.

El desahogo de Fernanda Iglesias en vivo

Iglesias dejó claro que la bronca no es solo con De Brito, sino también con sus excompañeras y al "bardeo constante" después de su salida. "Me dejaron sin trabajo, me siguieron bardeando y yo tuve que salir a defenderme. ¿Por qué me quieren hacer daño?", preguntó frente a sus colegas en Puro Show. Nadie tuvo una respuesta clara.

Fernanda Iglesias explotó contra Marcela Feudale y Matilda Blanco, reveló intimidades inéditas de cuando trabajaban juntas en #LAM y calificó a ambas de "conchuchu" en #PuroShow.

La periodista también contó que lo llamó a De Brito a comienzos de año para aclarar las cosas y que en ese momento parecía todo bien. Pero después, según ella, él siguió con las mismas actitudes. "Un día me di cuenta que no era mi amigo, porque me hacía cosas que no eran de amigos", remarcó.

image Fernanda expuso cómo su relación con De Brito se rompió definitivamente y criticó el hostigamiento de sus excompañeros. Su desahogo muestra cómo la televisión expone lo personal como espectáculo.

Lo más duro fue cuando, casi quebrada, dijo: "No voy al psicólogo, me descargo acá. Ángel fue mi amigo y vivimos cosas importantes. Entonces le pido que se alegre por mí, si es una persona de bien, que no me siga bardeando ni ensuciando". Esa confesión muestra lo que la tele suele ocultar: el límite entre lo privado y lo mediático es cada vez más difuso.

Hoy Iglesias es panelista en Puro Show, pero sigue sintiendo que la sombra de LAM la persigue. Y en el medio, el público consume esa herida como parte del espectáculo. Él pide que lo "suelt(e)". Ella pide que dejen de lastimarla. Entre esas dos frases se juega algo más que un escándalo: la forma en que la televisión argentina usa la intimidad como material de prime time.

